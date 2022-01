Carlota Casiraghi, el príncipe Harry... como la princesa Amalia, también vivieron su primer amor

La vida le sonríe a Amalia de Países Bajos. Con sus recién cumplidos 18 años, ha dado un importante paso como heredera al tomar posesión de su puesto dentro del Consejo de Estado y, unos días después de su gran momento, sale a la luz que también está enamorada. El afortunado es un joven alemán de 19 años llamado Isebrand K, procedente de una familia de empresarios muy importante de Westfalia, tal y como revelaba la revista Bunte. Aún no ha habido una confirmación oficial, pero ha sido inevitable recordar los primeros amores de algunos jóvenes príncipes como la hija de los reyes de Países Bajos y otros que hace no tanto eran codiciados solteros.

Los 'royals' y aristócratas que se han casado en 2021 e inspiran a las nuevas prometidas

Félix de Dinamarca y Karen Bak

El último royal antes de Amalia que ha sorprendido con la noticia de que ya tiene el corazón ocupado ha sido Félix de Dinamarca, de 19 años. Fue el pasado mes de julio cuando el hijo de los príncipes Joaquín y Marie confirmaba la noticia a BT. "Es cierto que estoy saliendo con Karen. Nos vemos desde hace un tiempo", explicó a través de su asesora de prensa. La joven se llama Karen Bak y coincidieron en el colegio de educación primaria, el Tranegårdsskolen, el centro público, donde suelen estudiar los miembros de la realeza. Se desconoce si sus padres o su abuela, la reina Margarita, conocen ya a su novia, con la que a su corta edad ha dado ya un paso importantísimo para cualquier royal, siempre celosos de su intimidad especialmente en los primeros compases de una relación, que es anunciarlo públicamente.

VER GALERÍA

El príncipe Harry y Chelsy Davy

Para otros como el príncipe Harry, mucho ha llovido desde aquel primer amor que llenaba portadas. Antes de conocer a Meghan Markle, al duque de Sussex se le adjudicaron múltiples romances, pero la primera novia oficial fue Chelsy Davy. Comenzaron a salir en 2004 y, sin duda, les unía, entre otras cosas, su amor por África -ella era natural de Zimbabue- pero les separaba el futuro que querían para su relación. Ahora el hijo menor de Carlos de Inglaterra ha puesto tierra de por medio y ha cortado lazos con la familia real, pero por aquel entonces le esperaba un futuro dentro de los muros de palacio y con la exposición pública que ello conlleva. Un estilo de vida que no convencía abogada que terminó su relación con el Príncipe en 2011. Según el biógrafo real Robert Lacy, el detonante de su decisión fue la boda de los duques de Cambridge, un enlace de cuento de hadas en el que Chelsy no se veía en el papel de la princesa llegado el momento. La expareja mantiene, sin embargo, una excelente relación. Tanto, que fue una de las invitadas a la boda de los duques de Sussex en mayo de 2018.

VER GALERÍA

Carlos Felipe de Suecia y Emma Pernald

Una de las relaciones reales que más ríos de tinta hizo correr fue la de Carlos Felipe y Sofía de Suecia, ahora felizmente casados con tres hijos, pero la vida sentimental del atractivo Príncipe había comenzado años antes. Con solo un año más que Amalia de Países Bajos conoció a la que sería su primera novia estable, Emma Pernald, con la que tendría un noviazgo de diez años. Su primer encuentro fue en 1998 en una discoteca situada en la ciudad de Lysekil. Desde ese mismo momento se hicieron amigos. Sólo amigos. Él por aquel entonces mantenía una relación con Wiweka Thott, una chica de la alta sociedad del sur de Suecia. Sin embargo, en la primavera de 1999, cuando ambos acabaron el instituto sus caminos se distanciaron y terminaron rompiendo. Entonces el Príncipe recordó, porque nunca la había olvidado, a la chica de Gotemburgo, aquella chica normal que trabajaba en los veranos en el cámping de Ramsvik. Él la llamó para proponerle hacer juntos un fantástico crucero por lugares tan paradisiacos como Bornholm. Ella dijo sí y así comenzó su relación.

VER GALERÍA

En 2002 se fueron a vivir juntos y Suecia ya la miraba como la futura Princesa. Por eso, su ruptura en 2008 provocó un gran impacto en la Familia Real y fuera de ella. “Hemos decidido tomarnos una pausa. Se trata de una decisión conjunta. Pero no voy a comentar los motivos”, declaró ella al diario Expressen. Los años pasaron y ambos mantuvieron una buena relación y conocieron a otras personas. Sin embargo, a dos semanas de su boda, el hijo de los reyes de Suecia, probablemente embriagado por la nube de romanticismo en la que vivía, dijo algo que molestó a su ex: "No he conocido la magia del amor antes de conocer a Sofia Hellqvist". Esta frase no quedó sin respuesta por parte de Emma. “Es extraño oír esto. Sentí el amor durante los diez años que compartimos”, dijo Emma Pernald al diario Aftonbladet. Aún así, quiso matizar que no estaba enfadada y que se encontraba muy feliz con su pareja.

Carlota Casiraghi y Felix Winckler

Igual que ocurre con el príncipe sueco, Carlota Casiraghi también es una feliz madre de familia con dos hijos, pero no hace tantos años que la hija de Carolina de Mónaco era una atractiva soltera a la que no le faltaban pretendientes. Su primer gran amor fue Felix Winckler, un abogado de origen belga con el que salió entre 2004 y 2007. El joven llegó a estar muy integrado en la familia Grimaldi, pero a los tres años dieron por terminada su relación. Actualmente, no solo ella ha encontrado nuevamente el amor, sino que él propuso matrimonio a su novia Irene Forte en una boda en la que Carlota era una de las invitadas. Fue en el enlace del miembro de la famosa saga de armadores griegos, Stavros Niarchos III y la galerista rusa Dasha Zhukova en enero de 2020 cuando Winckler demostró que de una boda sale otra boda y no dudó en arrodillarse para hacerle la gran pregunta a su pareja. La respuesta, afortunadamente fue 'sí' y se conviertieron en marido y mujer en septiembre de ese mismo año en una ceremonia civil cuyos votos revalidaron el pasado mes de octubre por la iglesia.

VER GALERÍA