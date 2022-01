Constantino de Grecia, hermano de doña Sofía, ingresado en un hospital en Atenas

Constantino de Grecia, hermano de doña Sofía, ha sido ingresado en un hospital de Atenas. Aunque en un primer momento se barajó que había sufrido un ataque isquémico, el equipo de médicos que lo trata ha determinado que no fue así y que lo que le ocurre es que tiene una neumonía y sufrió un edema pulmonar por aspiración. Fuentes hospitalarias han informado que se le está proporcionando oxígeno, pero que no ha tenido que ser intubado. El Rey, de 81 años, fue inicialmente trasladado al centro médico Kranidi, en Emionida, muy cerca de Porto Jeli, donde vive. Allí recibió los primeros auxilios y su estado se estabilizó. Después fue trasladado en ambulancia a un hospital privado de la capital helena, Hygeia, según recoge la prensa griega.

Una de las últimas veces que se vio en público al rey constantino de Grecia fue el pasado octubre con motivo de la boda de su hijo menor, el príncipe Philippos con Nina Flohr, que tuvo lugar el pasado 23 de octubre en Atenas y a la que no faltó la reina Sofía, acompañada de su hermana Irene y la infanta Elena. La cita, que fue una de las bodas reales del año, la primera de este tipo que se celebraba en Atenas en 57 años, se convirtió en una cita familiar en la que el Rey de los helenos logró juntar a su extensa familia, en unas celebraciones que duraron varios días y de la que fueron testigos, entre otros, Christian de Hannover, con su esposa, Sassa de Osma; Andrea Casiraghi y su mujer, Tatiana Santo Domingo; Beatriz de York, y su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi o Eugenia de York con Jack Brooksbank. En el enlace de su hijo pequeño, al rey Constantino se le vio en silla de ruedas, pero con muy buen aspecto y se mostró feliz y encantando con la gran cita familiar.

Desde el año 2013 Constantino de Grecia y su esposa, la reina Ana María, viven en Porto Jeli, una paradisíaca localidad en la región de Argólida, en el Peloponeso, después de casi medio siglo de exilio. "Llevo una vida feliz con mi esposa y nuestros hijos y me siento contento ahora que he vuelto a la patria", explicó a ¡HOLA! en una entrevista que concedió el verano de 2020 con motivo de su 80 cumpleaños. A pesar de vivir lejos, la relación entre el Rey y sus hermanas es excelente y siente una gran admiración por doña Sofía. "Sé cuánto ama mi hermana a España y estoy lleno de admiración por lo que ha hecho por su país. Ella tiene un corazón muy grande y un maravilloso sentido del humor. Lo que siempre admiré de ella es su manera de reunir a los miembros de la familia donde quiera que vaya". La pareja griega ha pasado muchas temporadas en España, algunas Navidades y veranos en Mallorca que acercaron mucho a las familias. "Siempre he tenido una relación muy cercana con mi cuñado, el rey Juan Carlos, y nunca olvidaré la amabilidad y hospitalidad que nos mostró a mí y a toda mi familia", dijo en las páginas de la revista.

Constantino II es hijo del rey Pablo de Grecia y Federica de Hannover y reinó entre 1964 y 1973. Su breve reinado estuvo marcado por la dictadura de los Coroneles. En junio de 1973 fue depuesto como monarca por el Gobierno militar, algo que confirmó un referéndum, lo que le hizo exiliarse con su familia. No volvería a su país natal hasta muchos años después. Constantino y Ana María se establecieron con sus dos hijos mayores, la princesa Alexia y el príncipe Pablo (los únicos que nacieron en territorio heleno) en Roma, ciudad en la que nació su tercer hijo, el príncipe Nicolás. Tras un corto periodo de tiempo se instalaron en Londres, donde nacieron los príncipes Theodora y Philippos. Conoció a su esposa cuando ella tan solo tenía 13 años en una visita que la Familia Real griega hizo a Dinamarca. Ana María, hermana de la reina Margarita, nació en Copenhague en 1946. Cuando la entonces princesa danesa tuvo 18 años la pareja se casó el 8 de septiembre de 1964 en la Catedral de Atenas. En la capital británica vivió hasta 2013 cuando se trasladó a Porto Jeli. Es muy aficionado a los deportes: ganó el oro de vela en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960, es buen nadador y cinturón negro de kárate.