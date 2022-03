Doña Sofía, la infanta Elena... ¿Qué otros miembros de la realeza podríamos ver en la boda de Philippos de Grecia?

Se acerca el gran día para Philippos de Grecia y Nina Flohr y no estarán solos. La pareja ya disfrutó de una boda íntima, ante pocos testigos y lejos del foco mediático en diciembre del año pasado cuando se casaron por lo civil en Saint Moritz. Ahora llega el momento de celebrar la gran boda real que se esperaba sin las estrictas condiciones que la pandemia imponía a finales de 2020, por lo que la lista de invitados se prevé larga y llena de reyes, reinas, príncipes y princesas. De las primeras en confirmar su presencia han sido doña Sofía, tía del novio, y la infanta Elena, prima y madrina de bautizo del novio. No estarán, sin embargo, los reyes Felipe y Letizia, ya que el evento coincide con la entrega de la distinción al Pueblo Ejemplar de Asturias 2021 con motivo de los Premios Princesa de Asturias, pero sí podríamos ver un reencuentro de las infantas y su madre si acude doña Cristina, que ya estuvo presente con su hija Irene en la ceremonia civil del pasado mes de diciembre. El próximo 23 de octubre en Atenas, la reina Sofía no solo coincidirá con su familia, a la que se encuentra muy unida, sino con muchos otros miembros de la realeza europea.

Así imaginamos la boda de Philippos de Grecia y Nina Flohr

Los últimos reyes de Grecia vivirán la boda del menor de sus cinco hijos junto a los otros cuatro: el príncipe Pablo y su esposa, la princesa Marie-Chantal, con sus cinco hijos; la princesa Alexia y su marido, Carlos Morales; el príncipe Nicolás y su mujer Tatiana; y la princesa Theodora, pero la familia es mucho más amplia y sus ramificaciones llegan a múltiples casas reales. Además de tener estrechos lazos con la corona española, también los tiene con la danesa, ya que Ana María de Grecia es hermana de la reina Margarita, a la que se le podría esperar acompañada de los príncipes herederos, Federico y Mary y también de Joaquín y Marie de Dinamarca, como primos del príncipe Philippos

Es probable que los Windsor también estén representados en la boda. No en vano, Felipe de Edimburgo, que era tío segundo de Constantino de Grecia, y Diana de Gales eran padrinos de bautizo del novio. Además, el padre del novio también es primo hermano de Ernesto de Hannover, por lo que cabría esperar si no al jefe de la casa güelfa, tal vez su hijo Ernst August y su esposa Ekaterina, a los que hemos visto hace apenas un mes en la boda de Anunciata de Liechtenstein. Lo que no parece muy probable es que coincidan padre e hijo teniendo en cuenta la batalla judicial que les enfrenta desde hace años.

Además, si tomamos como referencia el desfile de invitados de las bodas de Pablo de Grecia y Marie-Chantal o, la más reciente, de Nicolás de Grecia y Tatiana Blatnik, podríamos ver también llegar a la colosal catedral ortodoxa de Atenas a Máxima y Guillermo de Holanda, a Victoria y Daniel de Suecia, así como a los príncipes Carlos Felipe y Sofia, y a los príncipes herederos noruegos, Haakon y Mette-Marit. El templo en el que se darán el 'sí, quiero' tiene un gran valor simbólico para la familia y no será esta la primera boda real que acoja. Allí se casaron en 1962 don Juan Carlos y doña Sofía y dos años más tarde contrajeron matrimonio el entonces Rey Constantino II de Grecia con la princesa Ana María de Dinamarca en un recordado y fastuoso enlace.

Los invitados royal no solo pueden venir por la parte del novio. Nina Flohr no tiene linaje real, pero sus contactos alcanzan a alguna casa reinante. La heredera de la empresa de aviones privados Vista Jet, fundada por su padre en 2004, cuenta entre sus amigos a rostros de la alta sociedad como Edoardo Mapelli Mozzi, marido de Beatriz de York. Sin embargo, la reciente maternidad de la Princesa hace más improbable que, especialmente ella, pueda desplazarse a Grecia para la gran boda real.