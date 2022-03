Gabriella de Mónaco aparece con la pierna escayolada en un plan familiar del que Charlene está muy pendiente

Gabriella de Mónaco se ha convertido en la protagonista del último plan familiar. Esta vez la hija de los príncipes Alberto y Charlene no ha acaparado las miradas únicamente por sus travesuras, espontaneidad y por la complicidad que tiene con su hermano Jacques, sino porque ha reaparecido en silla de ruedas. A punto de cumplir siete años (los hace en diciembre) y tan solo unos días después de iniciar el nuevo curso escolar en el colegio público Stella, la niña ha asistido este sábado con la pierna derecha escayolada a la Exposición Canina Internacional de Mónaco, que se alargará durante todo el fin de semana. A pesar de que esta situación le impide moverse con normalidad, ha demostrado que nada le pone freno a la hora de divertirse. Acompañada de su mellizo, la princesa Carolina, Carlota Casiraghi y Mélanie-Antoinette De Massy, prima de los Grimaldi, se lo ha pasado muy bien jugando con los animales.

En estos momentos la Charlene de Mónaco está en Sudáfrica recuperándose de una grave infección otorrinolaringológica que la impide salir de su país natal desde mayo, pero la Princesa ha demostrado que a través de la distancia sigue formando parte del día a día de sus niños y que los kilómetros no son un obstáculo para estar conectados en todo momento. De hecho, ha sido ella quien ha compartido entusiasmada el plan familiar del que están disfrutando Jacques y Gabriella, a los que cariñosamente se refiere con los diminutivos Jacqui y Bella. "Pasando tiempo con su tía, SAR la princesa Carolina, y sus primas en la exposición canina anual", ha dicho la mujer del príncipe Alberto.

En su recorrido por el espacio Fontvieille que acoge esta cita, Gabriella, de la que su familia ha estado muy pendiente en todo momento, se ha mostrado muy cariñosa con los animales que ha visto. No ha podido resistirse a colocar sobre sus piernas dos perritos para verlos de cerca, jugar con ellos y acariciarlos, al igual que su hermano. Además, a los Príncipes parece haberles resultado muy curioso ver cómo es el paso de un yorkshire por la peluquería para lucir perfecto en el concurso. Ninguno de los dos ha parado de sonreír mientras observaban detenidamente a esta mascota con dos coletas recogidas con gomas rojas, rodeada de peines, botes de laca.... Carlota Casiraghi, ha sacado su teléfono para fotografiar esta estampa que tanto le ha gustado a sus primos pequeños para poder compartirla en otras ocasiones con ellos y probablemente también con sus hijos, Raphaël y Balthazar.

Jacques y Gabriella parecen haber heredado de su madre su pasión por los animales y la naturaleza. De hecho, hace solo unas semanas, tras participar en una iniciativa contra la caza furtiva en su país, Charlene explicaba que transmitirá a sus niños toda esa experiencia vivida en su paso por Thanda Safari. "He experimentado la angustia de los rinocerontes cuando tenemos que despellejarlos, para que los cazadores furtivos no los maten. Haré cualquier cosa para proteger a los rinocerontes, incluida la recaudación de fondos y la educación de mis hijos sobre la conservación de los rinocerontes", decía. La Princesa viajó a Sudáfrica precisamente por esta misión y allí le fue diagnosticada una grave infección que le impide regresar a casa y por la que ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones. Además, hace solo diez días era ingresada "después de desmayarse debido a complicaciones" de la patología que padece tal y como indicaron en un comunicado oficial desde el Principado.

Las declaraciones con las que Alberto de Mónaco zanja los rumores

En agosto, después de su segunda operación, Charlene de Mónaco recibió la visita de sus niños y su marido. Con las imágenes que compartieron de este reencuentro pusieron fin a los rumores que apuntaban a una crisis matrimonial, comentarios sobre los que el soberano se ha pronunciado ahora públicamente. En conversación con People, el príncipe Alberto ha explicado que su esposa no estaba enfadada cuando viajó a Sudáfrica. "No se fue porque estuviera enfadada conmigo o con cualquier otra persona. Iba a viajar a Sudáfrica para reevaluar el trabajo de su Fundación allí y tomarse un tiempo libre con su hermano y algunos amigos", explicaba. Además, insiste en que no es un exilio sino que su prolongada ausencia se debe únicamente al problema médico que padece.

