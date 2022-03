La divertida celebración de cumpleaños de Tatiana de Grecia con piñata incluida

A Tatiana de Grecia se le ha cumplido este año el deseo de todos sus cumpleaños anteriores. Y es que este paradójico 28 de agosto de confinamiento tuvo al fin la fiesta (con piñata incluida) que siempre había soñado, cada verano de sus ya cuarenta. Y que siempre se había negado, hasta ahora. Por primera vez festejaba su día sin saltarse una coma del tradicional guion de una celebración inolvidable, pero sobre todo sin saltarse ni una sonrisa de todo cumpleaños feliz: “Finalmente, después de muchos, muchos años :) Tuve una fiesta de cumpleaños, irónicamente durante el confinamiento con medidas estrictas, así que fue un pequeño cumpleaños familiar, pero conseguí lo que pedí: ¡una PIÑATA!, algo que nunca tuve pero en secreto siempre quise :)”, ha compartido la Princesa con sus seguidores.

Su príncipe azul, Nicolás de Grecia, la sorprendió no con flores -preciosas, clásicas, socorridas-, sino con un ramo de globos en su particular paraíso de sol y playa. Una romántica postal que compartió con sus decenas de miles de admiradores junto a otras instantáneas de su cumpleaños rodeada de “todo y todos los que amo”. Corrió la comida, la bebida y la diversión en un almuerzo greco-latino Taco-Dako, a base de las exquisiteces gastronómicas de ambos lugares, ambos especiales para Tatiana (Blatnik de soltera). La Princesa nació en Caracas, Venezuela, y desde su gran boda real griega el 25 de agosto de 2010 en la iglesia de Aghios Nikolaos, en la isla griega de Spetses, se deleita con las especialidades mediterráneas de su nuevo país de adopción, hasta el punto de haber saboreado el éxito con su propio libro de recetas A taste of Greece (2016).

El momento más rompedor nos ha enseñado la lección más constructiva: la vida es ahora. Y la Princesa, que se había resistido a ser la reina de su día en cuarenta años, no lo ha dejado ya para más tarde. Radiante con un vestido boho con escote abierto en la espalda y una rutilante sonrisa como complemento, coronó su momento más feliz del año por muchos motivos: por su 40.º cumpleaños para empezar; por su décimo aniversario de boda apenas tres días antes; por las vacaciones, merecidas, deseadas y necesarias como nunca después de meses de reclusión. “Siempre me ha dado demasiada vergüenza tener una fiesta de cumpleaños, la atención en mí me estresa y evito todo lo que tenga que ver con la ocasión. El confinamiento me permitió reflexionar sobre muchas cosas; una fue: ABRAZA A TU NIÑO INTERIOR. Juega. VAMOS”.

La niña interior de Tatiana salió y disfrutó de lo lindo fuera del constreñido confinamiento de normas y deberes del adulto como reconoció la protagonista: “iGracias a todos los que me ayudaron a soltarme, a los que me empujaron y me dieron vueltas para golpear al burro, a los que tocaron música para poner a bailar mi alma, a los que apagaron muchas velas, a los que trajeron pasteles y amenizaron la medianoche... Ya saben quiénes son. Les quiero. Muchas más fotos del verano griego están por venir... Pero, por ahora, un consejo para todos: ¡Baila como si nadie te estuviera mirando y come queso :) si eso te hace feliz!”. Mejor no esperar a mañana a celebrar tu día, tu vida. Pero si no se presta el momento, confía: los deseos acaban cumpliéndose, como a Tatiana, algún cumpleaños de estos.

