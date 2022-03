Con muchas flores y declaración de amor: así celebran Pablo y Marie-Chantal de Grecia sus bodas de plata

Por ellos parece que no pasan los años y su amor está tan vivo como el primer día. Parece mentira, pero Pablo y Marie- Chantal de Grecia cumplen este miércoles 25 años de casados desde Nueva York, a donde se mudaron después de que sus hijos mayores, los príncipes Olympia y Constantine, comenzaran sus estudios en la Gran Manzana. La celebración de sus bodas de plata les ha pillado en medio de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, que está siendo especialmente virulenta en Estados Unidos. Aún así, la Princesa heredera, que siempre da muestras de ser muy detallista, ha querido enclavar tan significativa fecha con una declaración de amor y un posado.

Marie-Chantal ha compartido dos imágenes de lo más tiernas y románticas con su marido, realizadas desde el interior de su casa y con grandes ramos de flores. Vestida con una blusa blanca con volantes y junto a su marido, la nuera de los Reyes Constantino y Ana María ha dedicado las siguientes palabras al hombre de su vida: “¡Hace 25 años me casé con esta joya! Me encanta cada segundo de mi vida contigo. Me encantan mis flores de Rob van Helden, que fue el que se encargó de decorar nuestra boda”, ha escrito. En la segunda de las instantáneas, la pareja real posa en otro rincón de su casa adornado con flores y unos jarrones chinos. Además, en las fotografías se ha ‘colado’ el retratista, pues se ve reflejado en el espejo y que bien podría ser alguno de sus hijos.

Debido a la pandemia parece que el matrimonio tendrá que esperar para celebrar una gran fiesta con motivo de su cuarto de siglo de amor. Otra celebración que queda pendiente para la Familia Real helena que ha visto como la princesa Theodora ha pospuesto su boda con Matthew Kumar,con el que se iba a casar el 23 de mayo. Además, el pasado 2 de junio, Constantino de Grecia cumplió 80 años motivo por el que abrió por primera vez las puertas de su casa en Porto Jeli a ¡HOLA!

Pablo y Marie- Chantal de Grecia viven desde hace cuatro años en Nueva York después de una etapa en Londres. La familia reside en una fabulosa casa propiedad de su familia y en la que la Princesa habitó en su juventud durante la época en la que conoció al primo de Felipe VI.

Aunque han pasado más de dos décadas, la boda de los príncipes griegos fue una de las más fastuosas que se recuerdan con 1.300 invitados, entre los que se encontraban representantes de muchas Casas Reales, entre ellos la Familia Real española y danesa o Isabel II, entre otros muchos, que se congregaron en la catedral ortodoxa de Santa Sofía de Londres el 1 de junio de 1995. Los novios se convirtieron en marido y mujer después de que se conocieran en 1992 en Nueva Orleans. Marie- Chantal deslumbró con su vestido de Valentino y don Felipe, entonces príncipe de Asturias, tuvo un gran protagonismo al ejercer de padrino, participar en el intercambio de anillos y sostener la corona sobre la cabeza de su primo, como es tradición en los enlaces ortodoxos. En estos años han formado una familia numerosa formada por los príncipes Olympia, Constantino Alexios, Achileas Andreas, Odysseas Kimon y Aristides Stavros.