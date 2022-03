¡Vístete como una reina estas Navidades! Los looks 'low cost' de las 'royals' que te pueden inspirar

Loading the player...

Cada Navidad nos hacemos la misma pregunta: ¿qué me pongo? Estas fechas están caracterizadas por las reuniones de amigos, las cenas de empresa y las comidas familiares. Los eventos sociales copan nuestras agendas y a veces se hace dificil elegir un look con el que acertar en cada ocasión. Esta vez, las royals nos servirán de inspiración para seleccionar el conjunto ideal, y además ¡a un precio asequible! Recapitulamos las combinaciones low cost que ha llevado la realeza este año con las que seguro que triunfarás. ¡Ya no tienes excusas para no saber qué ponerte en Navidad! La reina Letizia, Meghan Markle, Máxima de Holanda o Carlota Cashiraghi tienen la solución. Dale al play y aprende a vestirte como una reina.