Las críticas de Beatriz Borromeo a Filiberto de Saboya

Todo empezó con un discurso televisado. “Buenas tardes a todos los italianos. Tengo el deber de anunciar oficialmente el regreso de la Familia Real”, así es como Filiberto de Saboya, nieto del último Rey de Italia y actual pretendiente al trono extinto, comunicaba el jueves por la noche el regreso de la monarquía tras interrumpir la programación de las cadenas de Mediaset. El Príncipe aparecía sentado ante un escritorio de una estancia palaciega, un solemne escenario que acentuaba la oficialidad de sus palabras, a imagen de los reyes en sus tradicionales mensajes de Navidad.

El Príncipe había insinuado un gran anuncio previamente en sus redes sociales, y una vez emitido compartió su declaración en su página de Twitter: “Se acerca el momento. Para mí es un deber, pero también un gran honor, anunciarles el inminente regreso de la Familia Real”, introducía el vídeo. “Es hora de regresar, para garantizar la paz, la confianza y la elegancia que se necesitan hoy más que nunca. Guiada por un fuerte sentido del deber, la Familia Real tiene como objetivo proteger a los civiles y mirar hacia el futuro con renovado optimismo. Gracias a todos. La Familia Real regresará”, concluyó sin especificar ni en qué momento ni de qué forma sucedería el anunciado regreso de los Saboya a Italia.

Parecía que el comunicado respondía al plan del príncipe Filiberto de fundar un partido político que abordara la restauración de la monarquía en Italia, pese a que una encuesta realizada en 2018 por el Istituto Piepoli reveló que solo el 15 por ciento de los italianos querría cambiar de régimen y en tal caso apenas un 8 por ciento estaría de acuerdo en que Filiberto de Saboya fuera el Rey elegido. El discurso, que algunos han calificado como una provocación, traía a la memoria una la pasada polémica de la repatriación a Italia de los restos mortales del abuelo del príncipe Filiberto, Víctor Manuel III, violenta para muchos por su apoyo al dictador Mussolini, lo que explica que el anuncio del príncipe Filiberto de Saboya no haya sido acogido con verdadero entusiasmo por parte de los italianos. Y en particular por Beatrice Borromeo, aunque también por otros motivos.

Fue una de las que más se indignó con el anuncio de Filiberto de Saboya y le respondió con dureza en sus redes sociales: “Querido Emanuele Filiberto de Saboya, hasta que tu familia pague por el asesinato de Hamer, hablar de un sentido del deber y de la elegancia es inadmisible”. La mujer de Pierre Casiraghi firma en su profesión de periodista de investigación diversos documentales y reportajes sobre la mafia italiana, en los que sale a relucir el padre del príncipe Filiberto, Víctor Manuel de Saboya. Uno de los vídeos de Víctor Manuel en prisión da a entender que ha engañado al tribunal que lo absolvió del asesinato del turista alemán Dark Hamer, el mismo individuo al que Beatrice se refiere en su tuit. Por el momento Filiberto le no responde.

Pero el comunicado oficial de Emanuele Filiberto de Saboya no ha sido tal, sino una estrategia publicitaria de promoción de Netflix para el estreno de la tercera temporada de The Crown. Dos días después del impactante anuncio del príncipe Filiberto, se volvió a emitir entonces sí con la cabecera de la plataforma digital y con una reveladora alusión a los Windsor, que en la primera entrega no aparecía jugando al equívoco: “El regreso de la Familia Real británica, por supuesto”. Aún así Beatrice Borromeono no se desdice.