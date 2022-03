Música y mucha emoción en el desfile de los emperadores Naruhito y Masako de Japón Este acto estaba previsto para el pasado 22 de octubre pero tuvo que posponerse porque las condiciones meteorológicas no eran favorables

Han pasado más de dos semanas desde la entronización de Naruhito de Japón como nuevo Emperador del Imperio del Sol Naciente, una gran celebración que congregó a más de dos mil invitados entre los que destacaban representantes de diferentes casa reales de todo el mundo como los reyes de España, Felipe y Letizia, los Reyes de los Países Bajos, Federico y Mary de Dinamarca, el rey Carlos Gustavo de Suecia con su heredera, la princesa Victoria, Carlos de Inglaterra o Alberto de Mónaco, entre otros. Sin embargo, y aunque todo salió a pedir de boca y los actos programados para este momento histórico se desarrollaron sin contratiempos, hubo uno que tuvo que posponerse: el desfile de Naruhito y su mujer, Masako, por las calles de Tokio, donde se esperaba que acudiera una multitud de japoneses aclamando el inicio de esta nueva era llamada Reiwa.

Las secuelas del tifón Hagibis -que azotó el país a mediados de octubre- y la intensa lluvia que provocó fuertes daños hicieron que el gobierno decidiera posponer el evento y trasladarlo hasta la tarde de este domingo, según el horario de Japón, cuando se ha revivido el júbilo que se respiró en el país nipón el día de esta histórica entronización. Los vecinos de Tokio se han echado a las calles para ser testigos en primera persona de este recorrido que ha dado comienzo en el Palacio Imperial, donde han tocado los músicos de Agencia de la Casa Imperial.

El nuevo emperador y la emperatriz se han mostrado muy emocionados en este desfile en el que no han parado de saludar a todos los allí presentes desde el coche, una limusina descapotable que han diseñado en exclusiva para este desfile y que está adornada con el emblema y la bandera de crisantemo de la familia imperial. La emperatriz Masako ha deslumbrado con un vestido blanco largo con una clara inspiración imperial que completaba con una impresionante tiara. Además, durante el recorrido no ha faltado la actuación de las bandas de las Fuerzas de Autodefensa y los departamentos de bomberos locales.

La ruta se ha extendido durante aproximadamente cuatro kilómetros y medio de ruta y en ella han participado, además de diferentes fuerzas de seguridad, el Primer Ministro y el Secretario del Gabinete Principal. En este recorrido, que curiosamente ha sido casi idéntico al que protagonizó en 1990 Akihito de Japón, el emperador y la emperatriz ha finalizado en la residencia Akasaka, donde el matrimonio vive de manera temporal. Allí les esperaba una banda de la Guardia Imperial que ha interpretado algunas piezas musicales, además de miembros de la Corte y de la familia real como el príncipe heredero Akishino y su esposa Kiko.

Las miles de personas que han aclamado a Naruhito y Masako de Japón han tenido que pasar fuertes controles de seguridad en los que se requisaban mecheros, cuchillos, drones, pancartas, palos para hacer selfies... Todos ellos han recibido órdenes de no gritar, no tocar música, no coger a nadie a hombros ni pisar la parte de la carretera destinada al desfile. Además, a los vecinos de las casas que se encontraban en el recorrido les han prohibido colgar ropa de los balcones y hacer fotos.