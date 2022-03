La consorte del rey de Tailandia, despojada de todos sus títulos Sineenat Wongvajirapakdi ha perdido su condición por no respetar las tradiciones reales y querer igualarse a la Reina, según un comunicado oficial

La corte tailandesa ha tomado una drástica decisión. Sineenat Wongvajirapakdi, ‘consorte real’ del rey Vakiralongkorn (Rama X), ha sido despojada de sus títulos, según ha informado Palacio. Además, también se le han retirado todas las distinciones y condecoraciones – tenía el rango de general y de guardia real- por comportamiento inapropiado y por deslealtad al Monarca. La dignidad de ‘consorte real’ o nueva acompañante fue dado por el Rey el pasado 28 de julio, día en el que Rama X cumplió 67 años.

Sineenat, de 34 años, fue la primera persona en tener esta dignidad en casi un siglo y su nombramiento oficial solo tuvo lugar dos meses después de que Vakiralongkorn se casase por sorpresa, a tres días de su coronación, con la actual reina Suthida, una antigua azafata de vuelo y que también había formado parte del cuerpo especial de seguridad real.

El motivo que ha llevado a despojar a Sineenat de todos sus títulos ha sido que no respetó las tradiciones reales al tratar de equipararse a la Reina, según el comunicado de la Casa Real, que agregó que también desafió a la pareja real. “El comportamiento de Sineenat no respetó a la monarquía, causó conflictos entre los funcionarios de la Familia Real y creó malentendidos entre el público”, continúa la nota. Anteriormente y antes de ser nombrada concubina real, ya se había opuesto a la coronación de la Reina e incluso presionó para que no se llevara acabo y "violó la autoridad real al emitir órdenes que involucraban las actividades de Sus Majestades", continúa el anuncio real.

Desde entonces, la consorte estuvo en el ojo del huracán y se le dio este título para intenter, sin éxito, que no generara nuevos problemas. "Actuó desafiante hacia Sus Majestades. También usó su nueva posición para emitir falsas órdenes reales y ordenó que se cumplieran sus deseos personales sin rendir cuentas, diciendo que actuaba en nombre de Su Majestad", continúa. Con estos movimientos intentaba aumentar su popularidad y conseguir su propio beneficio con la esperanza de que el Rey le otorgara una distinción más alta equiparable a la del monarca. Estas acciones causaron divisiones entre los funcionarios y malentendidos entre el público.

En Tailandia, los miembros de la realeza son tratados oficialmente como una especie de dioses, están protegidos por leyes de lesa majestad que castigan con hasta quince años de prisión para los condenados por amenazarlos o insultarlos, lo que limita el debate público sobre la monarquía.

En agosto, el Palacio publicó imágenes sin precedentes y una biografía de la ‘consorte real’. Sineenat era una antigua enfermera de un hospital militar. Además de ser la acompañante oficial también ostentaba el rango de general y de guarida real, entre otros títulos y recibió un amplio entrenamiento militar. También es piloto de aviación, formación que consiguió en Alemania. Sineenat y el Rey se conocieron durante una de sus revisiones médicas y congeniaron tan bien que la llevó a Palacio como cuidadora principal, con el fin de que estuviera pendiente de su salud. Finalmente la nombró su concubina.

Su nombramiento como ‘consorte’ fue el primero en casi cien años, ya que el título había quedado obsoleto. Antes de Rama, la última fue que se usó fue en 1921 durante el reinado de Vakiravudh (Rama VI). Hasta el siglo XX, los monarcas tailandeses eran polígamos, práctica que fue abolida en 1935.

Vajiralongkorn, conocido por pasar largas temporadas en Alemania y por su afición a pilotar aviones, tiene siete hijos de sus tres antiguas parejas y, además de ser jefe del Estado desde la muerte de su padre, el venerado Bhumibhol Adulyadej, en 2016, ejerce como protector del budismo, la religión mayoritaria del país. De mente más abierta que sus precesores, el monarca fue educado en escuelas privadas en Gran Bretaña y Australia, además de graduarse en el Royal Military Universidad de Duntroon, en Canberra, y cursar sus estudios en la Universidad de Nueva Gales del Sur. También es licenciado en Derecho por la Sukhothai Thammatirat University de Bangkok.