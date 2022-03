Marie-Chantal de Grecia, invitada sorpresa a la Comic Con de Nueva York La diseñadora de moda infantil no ha querido perderse la convención, una de las citas más esperadas para los fans de series, películas, cómics, manga y juegos

Cada año, cientos de miles de personas se dan cita en la que se ha convertido en la convención de cómics más grande de Estados Unidos. Aunque la originaria y genuina es la que se celebra en San Diego, California, su hermana, la Comic Con de Nueva York, logra acaparar a cada vez más amantes de cómics, videojuegos, películas, series, novelas gráficas... que se trasladan hasta la Gran Manzana para disfrutar de tres días plagados de diversión, entretenimiento y actividades que hacen las delicias de todos los fans.

Este año, entre ellos se ha colado un miembro de la realeza europea. Marie-Chantal, esposa de Pablo de Grecia y nuera, por tanto, de Constantino y Ana María, se ha dejado caer este fin de semana en la última edición de esta conveción. Visiblemente emocionada -a juzgar por las imágenes que ha compartido con todos sus seguidores-, la prima política del rey Felipe, quien continúa con sus colecciones de moda infantil, ha podido interactuar con todo tipo de personajes y enterarse de las últimas novedades de la Comic Con.

"No puedo creer que fui a la Comic Con", escribía Marie-Chantal de Grecia junto a varias imágenes de la convención, en la que se han dado cita también desde minoristas, hasta compradores, pasando por distribuidores, proveedores, coleccionistas, medios de comunicación y educadores, entre otros muchos. La mujer de Pablo de Grecia no fue el único rostro conocido que se dejó ver en la cita anual de Nueva York. También lo hizo la actriz Margot Robbie, aunque en su caso fue para sorprender a los fans de la película Birds of Prey -un filme que llegará a los cines el próximo 6 de febrero-.

La visita de Marie-Chantal de Grecia a la Comic Con tiene lugar tan solo unos días después de que su marido haya debutado como modelo para Dior. Tanto Pablo de Grecia como su hijo Constantine-Alexios posaron para la lente de Von Bismarck por una buena causa: los beneficios del libro que recoge la sesión de fotos se destinarán al Teenage Cancer Trust, una organización sin ánimo de lucro que proporciona atención médica especializada y apoyo emocional a jóvenes que luchan contra el cáncer.

