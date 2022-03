Dos tartas, música y amigos: todo sobre la fiesta de cumpleaños de Victoria Federica

Fue el pasado 9 de septiembre cuando Victoria Federica cumplía 19 años, sin embargo, su agenda social ha estado llena de compromisos como la boda de María García de Jaime y Tomás Páramo o la puesta de largo de Amina Martínez de Irujo y por eso no ha sido hasta este viernes cuando ha podido celebrarlo. Aunque han pasado una semanas, la espera, sin duda, ha merecido la pena. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha reunido a su grupo de amigos para brindar con ellos por este nuevo dígito en una divertida noche que ha tenido como marco Madrid, donde tiene fijada su residencia.

Para la celebración de su cumpleaños, Victoria Federica apostó por Kapital, una de las salas más emblemáticas de Madrid que, curiosamente, también está de aniversario, en su caso, 25 años. En el interior de la discoteca, la fiesta se alargó hasta bien entrada la madrugada. Allí, la sobrina de Felipe VI y doña Letizia se decantó por coger un reservado para que tanto ella como sus invitados pudieran disfrutar de una noche tranquila y lo más discreta posible.

Victoria y sus amigos bailaron al ritmo de diferentes tipos de música, compartieron bailes pero también muchas risas y confidencias. Además, aunque la anfitriona fue la encargada de preparar todo, también recibió una sorpresa: dos tartas -una de chocolate blanco y otra de chocolate negro- adornadas con velas que emulaban bengalas gigantes. Por supuesto, en ese momento todas las miradas se posaron en la nieta de don Juan Carlos y doña Sofía , a la que le cantaron el cumpleaños feliz.

Para esta noche tan especial, la protagonista demostró nuevamente por qué es una de las it girls del momento. Victoria Federica dio una nueva lección de estilo al decantarse por un look sencillo y elegante en color negro compuesto por una minifalda negra de cuero y un top de escote barco atado al cuello, en un tejido negro con destellos metalizados. Además, apostó por llevar el pelo suelto y por unos llamativos pendientes Ear Cuffs.

El mes de septiembre está siendo muy especial para la prima de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, y no solo por su cumpleaños sino porque ha iniciado una nueva etapa como universitaria. Fue la pasada semana cuando, tras terminar bachillerato en el colegio Santa María del Valle, Victoria Federica comenzaba la carrera de Administración y Dirección de Empresas en The College for International Studies (CIS), una universidad americana situada en Madrid a la que también acuden su hermano y la novia de este, Mar Torres, quienes estudian lo mismo que ella.

