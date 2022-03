Reguetón, pop latino, electrónica y 'house'… Descubrimos la 'playlist' veraniega de Victoria Federica de Marichalar

Victoria Federica de Marichalar ha heredado la pasión por la música de su abuela, doña Sofía. Al igual que la reina, la hija de Jaime de Marichalar y de la infanta Elena es una auténtica melómana y una eximia pianista, aunque a sus dieciocho años vibra más al ritmo del reguetón y la electrónica que escuchando el Arabeske de Schumann o el Claro de Luna de Beethoven.

Un verano más, Victoria ha disfrutado de sus vacaciones a caballo entre Palma de Mallorca y Sotogrande. Pero la sobrina de don Felipe y doña Letizia también ha aprovechado esta temporada estival para realizar varias escapadas a Marbella, respondiendo a la llamada del Festival Starlite. Gracias a sus visitas express a la Cantera de Nagüeles, podemos reconstruir la playlist veraniega de la it girl del momento.

El reguetón de Don Omar

El 1 de agosto, William Omar Landrón Rivera, uno de los precursores del reguetón, se presentó en el Festival Starlite. Y Victoria Federica no quiso perderse el show del cantante puertorriqueño. Aunque la hija de la infanta tenía reservado un sitio

preferencial en la zona VIP de la cantera, no necesitó hacer uso de su localidad y permaneció de pie y bailando durante la hora y media que duró el espectáculo que dio 'El Rey'. Sus canciones preferidas: Ella y yo; Pobre diabla; Dale Don Dale, Taboo y Danza kuduro.

El electro-house de Adrián Lozano

Esa misma noche, después del concierto de Don Omar, Victoria Federica se quedó a escuchar la sesión del DJ Adrián Lozano. La sobrina de los reyes enseñó su faceta más “trifásica” y lo dio todo en la cabina de su dj preferido -en la parte trasera de su teléfono móvil llevaba el logo del músico-. La electrónica y el house son las dos especialidades del artista madrileño, famoso por fusionar en sus sets los temas que más suenan en el panorama nacional e internacional.

El pop latino de Morat

Solo una semana después, el 12 de agosto, Victoria Federica regresó al Festival Starlite para escuchar a otro de sus artistas preferidos: Morat. A la joven le encanta el pop latino de este grupo colombiano, que saltó a la fama en 2015 con Mi nuevo vicio. Victoria bailó al ritmo de Cómo te atreves, Maldita Costumbre y Yo Contigo, Tú Conmigo. Esta última contó con la colaboración del también cantante y ex concursante del programa Operación Triunfo, Alfred García. Entregada al espectáculo, Victoria ni siquiera reparó en que estaba compartiendo VIP con Rosario Mohedano, Makoke y su novio, Tony Spina, y la cantante Lucrecia.

El pop melódico de Pablo López

Y una semana después, el 19 de agosto, volvió a la Cantera de Nagüeles para ver el concierto del ex concursante de Operación Triunfo Pablo López. Aunque las entradas estaban agotadas, a Victoria le esperaba un sitio de honor en el show: junto a Sandra García-Sanjuán, organizadora del festival, y a Blanca y Borja Thyssen. La hija de la infanta cantó

todos los éxitos de López, incluidos El camino, El niño, La mejor noche de mi vida o El patio.

El pop rock indie de Taburete

Esta vez, Victoria no pudo asistir al concierto que dio Taburete en Starlite, el pasado 29 de julio. Pero como buena fan de Willy Bárcenas que es, en su playlist de Spotify nunca faltan hits del grupo pop-rock indie como Sirenas, Cinco sentidos o

Belerofón.

Hasta las cadenas de radio ya hablan de Victoria como una “influencer musical”. Cadena 100, por ejemplo, acaba de calificarla como “un fenómeno social”. “No hay aparición que no genere gran expectación, ni prenda de ropa o complemento que luzca que no se agote en las tiendas o inspire a las más jóvenes”, explican en la web de la popular emisora. “Es el miembro de la nueva generación de la realeza con la imagen más fresca y moderna”.