El intenso verano de Victoria Federica: última parada, el concierto de Pablo López La hija de la infanta Elena no quiso perderse la actuación del cantante malagueño en el festival Starlite Marbella

Victoria Federica está disfrutando al máximo del verano. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, que cumplirá 19 años el próximo 9 de septiembre, no ha querido perderse el concierto de Pablo López en el festival Starlite Marbella. La joven, a la que vemos en esta imagen con Blanca Cuesta y la fundadora de Starlite, Sandra Garcia-Sanjuan, estaba muy guapa con un top amarillo flour que resaltaba su bronceado. Victoria combinó este look con unos pendientes de gran tamaño y un maquillaje más arriesgado al que nos tiene acostumbrados. La sobrina de don Felipe y doña Letizia, que se encuentra de vacaciones en Sotogrande, Cádiz, junto a su padre, no dudó en recorrer la escasa distancia que separan a estas dos localidades andaluzas para ver en directo a uno de los cantantes de mayor éxito de nuestro país.

Mientras ella disfrutaba del show del malagueño, su amigo, el torero Gonzalo Caballero, acudía al campo del Atlético de Madrid para ver el primer partido de Liga de los rojiblancos. La hija de la infanta Elena y el diestro se conocen desde 2016, los presentó Felipe de Marichalar, aunque no ha sido hasta estos últimos meses cuando se han vuelto casi inseparables. El pasado 15 de agosto se esperaba la presencia de Victoria en la reaparición de Gonzalo Cabello tras la grave cornada que sufrió el pasado mes de mayo en la plaza de toros de Las Ventas, sin embargo, en el tendido no estaba su fan número uno. Aunque no fue la mejor tarde del torero, el joven logró sorprender una vez más a Victoria Federica, a juzgar por el breve, pero significativo mensaje que le dejó al torero en sus redes sociales: "Increible ❤️🔥".

Las vacaciones de Victoria Federica comenzaron con un viaje de amigos a Grecia, donde visitaron, entre otros lugares, la isla de Íos, uno de los destinos de moda, en aguas del Egeo. Después, estuvo en Mallorca con su familia materna, una escapada que aprovechó para ir al cine con su abuela y su prima Irene. Las tres vieron El Rey León y una vez más, la hija de la infanta Elena sorprendió con su estilismo al combinar una sudadera con una colorida falda tie dye en tonos amarillos y deportivas.

Victoria Federica se relaja ahora en la costa gaditana, tal y como se observa en las imágenes que publica la revista ¡HOLA! en las que aparece por primera vez en bikini. La joven, que después del verano comenzará sus estudios de ADE, estuvo con sus amigas en la playa y lució su esbelta figura con un traje de baño de color nude, que combinó con numerosas pulseras y una tobillera de conchas, además de sus uñas de color azul celeste.

Así es la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar

Victoria Federica, que se ha convertido en una atractiva joven, tiene muchas cosas en común con sus abuelos. Con don Juan Carlos comparte la afición a los toros y con su abuela doña Sofía, al piano. Aprendió a tocar ese instrumento en el colegio y, siguiendo los pasos de sus tías-abuelas, la infanta Margarita y la princesa Irene de Grecia, se convirtió en una excelente pianista. Pero también le apasiona la música actual y es seguidora de Taburete y Juan Magán, dos artistas populares entre los jóvenes de su edad. De su madre ha heredado la pasión por la hípica. De su padre aprendió los secretos del mundo de la moda. Además, su entorno destaca su alto sentido de la responsabilidad: es buena estudiante, seria y ya es consciente del interés público que despierta.

