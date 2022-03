Hay que hacer un uso responsable de la energía eléctrica. Y esto implica saber cuándo una luz es necesaria y cuándo no. No se trata de pedirle a tus hijos que estudien a oscuras, porque estaríamos poniendo en riesgo, por ejemplo, su salud visual ; pero sí que entiendan que pueden subir las persianas para ver mejor, que la televisión debe apagarse cuando dejen de verla o que la luz del baño no debe quedarse eternamente encendida, mientras ellos van de un lado para otro. De nuevo, son hábitos que se aprenden y en los que se debe incidir desde pequeños.