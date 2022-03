Abierto tanto a los alumnos del propio centro como a todos los demás, el campamento de verano de esta escuela está dirigido a niños desde los 3 a los 12 años. A través del refuerzo positivo y la motivación, se intentará crear un estímulo natural hacia el aprendizaje del inglés en todos ellos, con temas que se trabajan de manera semanal. Todos ellos adaptados y con actividades que incluyen juegos de interior y de exterior: guerras de agua con esponjas, manualidades, teatro, yoga, música y baile. Los grupos se organizan en un máximo de 10 alumnos y son coordinados en todo momento por un super teacher.

Cuándo: desde el 28 de junio y hasta el 30 de julio (ambos incluidos), con temáticas divididas por semanas (de lunes a viernes): We Love Our Planet, Casita Art Gallery, Welcome to Wonderland, Cosmic Adventure y Sailing the Seven Seas. Puedes apuntarle al campamento completo o por semanas, en un horario más corto (medio día) y otro más extenso (día completo).

Dónde: en su centro de Aravaca, en Madrid.

Para más información: The English Montessori School.