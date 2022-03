Alexe Belle tiene 13 años y vive en Bristol, en Reino Unido. Su gran pasión es el ballet y, cuando su escuela de danza organiza la presentación de la famosa obra de El lago de los cisnes, consigue el papel protagonista: el del Cisne Blanco y el Cisne Negro. Pero todo se va al traste o, al menos cambia, cuando cae en el lago que hay en su vecindario y se pierde en sus profundidades en circunstancias muy extrañas. De repente, despierta en un paisaje de ensueño.

Allí, la nieve no es fría, los colores tienen vida propia y existen traviesas hadas del bosque y talentosos conjuradores que no paran de buscar a su princesa perdida. Es un cuento de hadas diferente, en el que no todo tiene por qué estar rodeado de felicidad.

Edad recomendada: a partir de 12 años.