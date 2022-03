Para la autora de Comer bien en familia, los hábitos alimentarios se pueden reeducar, siempre que se utilice la técnica adecuada. Así, ella propone en su libro:

- Fijar objetivos sencillos y razonables.

-Tener paciencia y constancia.

-Seleccionar alimentos saludables.

-Empezar con pequeños cambios.

-Incluir la diversión y la emoción.

Además, insiste en un aspecto, y es el de no comparar a unos niños con otros, pues cada uno tiene su ritmo. “Quizá si un niño no come verdura es porque no lo hemos incentivado lo suficiente, no basta con poner alcachofas encima de la mesa. Hay que implicarlos en la preparación, elaboración y decisión”, explica. “Dejar de comportarnos como padres directivos y darles el poder de la elección: quiere más o menos, qué le gustaría probar antes...”, detalla.