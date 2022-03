Como nos explica Carmen Alegre, “la mala madre es la mujer de la sociedad neoliberal actual”. Es decir, “mujeres que han adoptado el papel de superwomen, que no hacen lo que quieren, sino lo que pueden”. Son mujeres en los que el rol de madre es muy importante, pero no el único y principal. Por ello, sufren críticas no constructivas sobre ese rol, casi desde el momento de su planteamiento. Críticas como:

- Si eres demasiado mayor para ser madre.

- Si recurres a ayudas para la fecundación en vez de ser un embarazo natural .

- Si prefieres traer a tu hijo por cesárea y no por parto natural .

- Si prefieres dar el biberón en vez de optar por la lactancia materna.

- Si has optado por la lactancia, pero se la retiras demasiado pronto .

- Si sufres depresión post-parto cuando tendrías que ser la mujer más feliz del mundo.

- Si te reincorporas pronto al trabajo, dejando tu bebé al cuidado de otros. Si pasas demasiado tiempo en tu trabajo o, incluso, si viajas por trabajo.

- Si dejas a tu hijo al cuidado de su padre. Si disfrutas, a veces, de momentos a solas con tu pareja. Si le das de comer algunas de las cosas que le gustan, dejando a un lado la alimentación sana y equilibrada.

- Si no pasas suficiente tiempo jugando con tu hijo .

- Si, a veces, priorizas ir al gimnasio, pasar un tiempo con tus amigas o ir a la peluquería, en vez de estar atendiendo las necesidades de tu hijo.

- Y, en general, si no cumples con un modelo idealizado durante años de la maternidad.