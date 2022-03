Los niños con problemas de aprendizaje pueden tener problemas emocionales y dificultades en la relación con los demás, así como en sus habilidades comunicativas y sociales. “La conciencia del niño de sus errores y dificultades, de no tener un nivel de lectura o de matemáticas como se esperaría puede conllevar pensamientos negativos acerca de sí mismo, la creencia de no saber, de no poder, de no valer”, advierte Laia Pinilla.

¿Qué se puede hacer ante esto? “Es importante que se refuercen sus puntos fuertes, potenciar sus habilidades y talentos, favoreciendo el desarrollo de un autoconcepto positivo, que, junto con la intervención específica que le ayude a superar sus dificultades, contribuirá a la mejora de sus relaciones sociales y su bienestar emocional”, recomienda la experta.