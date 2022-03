Cómo ayudar a tu hija a entender y aceptar los cambios del cuerpo

Y para que ‘se quieran’, ¿qué podemos hacer?

Es clave que nos centremos (y se centren) en gozar la vida, en disfrutar y pasarlo bien. Cuando tenemos experiencias que nos llenan, la relación con el propio cuerpo mejora sin darnos cuenta.

Tenéis un libro anterior al que también me gustaría hacer referencia, el momento primera regla, ¿cómo le ayudo?

Sobre todo, entender que la regla no viene de golpe, sino que existen señales los meses antes ayuda mucho a quitarse el miedo de encima. Además, otra cosa importante que no hemos mencionado es la importancia que tiene conocer el suelo pélvico, dónde se encuentra en el cuerpo, cómo sentirlo y moverlo es básico para la salud en general y para la prevención de problemas frecuentes. Podemos aprovechar ese momento previo.

La virginidad, eso que da tanto respeto, vosotras defendéis que no existe, ¿por qué?

Se entiende la virginidad como el estado corporal en el que el himen está “intacto”. Y esta creencia es falsa. Mujeres que han tenido relaciones con penetración y otras que no, tienen la misma vagina y el mismo himen. El himen no desaparece nunca. Se nos ha vendido el miedo de la primera vez, de que algo cambia en nuestro cuerpo para siempre y que se puede “ver” o “medir” como forma de control. ¡Pero no es verdad! Además la primera vez que quieran que un pene toque su vagina no tiene porque doler ni sangrar. Todo cambia cuando una conoce su cuerpo.

¿Es importante que comprendan desde adolescentes qué es el suelo pélvico?

