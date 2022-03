Si tu hijo no quiere ir de campamento, ¿sabes cómo actuar?

Según explica, hay otras alternativas que hacen la misma función como campamentos urbanos o excursiones con algún grupo. “Son aproximaciones para que, en un futuro, el niño pueda hacerlo. Mientras, hay que buscar el equilibrio y otras alternativas”, aclara.

La psicóloga lo explica así: “No todo es para todos. Hay niños que lo pasan bien en los campamentos y otros que no, y esto no significa que tenga que haber un problema psicológico o emocional; unos son más abiertos y otros son más introvertidos. Tener más nostalgia de casa o ser más sensible no tiene por qué esconder ningún problema”.