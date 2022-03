Síndrome de Treacher Collins, una enfermedad cuyo tratamiento depende de los avances tecnológicos

Julia Roberts y Owen Wilson fueron los padres, en 2017 y en la ficción, de Auggie Pullman (al que da vida el joven actor canadiense Jacob Tremblay) en la película Wonder. En ella, un niño de 10 años que nace con una rara deformidad facial médica (a la que se refiere como disostosis mandibulofacial o Síndrome de Treacher Collins), está a punto de cambiarse de colegio. Y está nervioso. Se ha sometido a nada menos que 27 cirugías diferentes para poder ver, oler, hablar, oír y mejorar un poco su aspecto. Pero, aún así, es diferente y no sabe si será aceptado o no.

Exactamente lo mismo que, como nos cuenta Merche Misol, secretaria de la Asociación Treacher Collins en España y madre de un niño de 14 años afectado por esta enfermedad, les pasa a los pocos pacientes diagnosticados y con lo que tienen que luchar. Estos niños, nos cuenta, “tienen una inteligencia totalmente normal, pero probablemente sufrirán algún tipo de discriminación en el colegio, con acoso, burlas y aislamiento”. Y es que, la malformación que produce este síndrome es muy visible y nada estética, por lo que “el trabajo con su entorno ha de ser fundamental, pero también de una manera generalizada en la sociedad, para que se acepte esta diferencia facial”.

Con ella hemos querido hablar sobre esta enfermedad con una incidencia anual que afecta a 2 de cada 100.000 nacimientos, y que celebra hoy su Día Internacional. Fue descubierta en 1900 por el cirujano y oftalmólogo inglés Edward Treacher Collins (de ahí, su nombre) y, desde entonces, los avances tecnológicos han marcado la mejora de la calidad de vida de quienes la sufren.

©Ana Cruz | Asociación Síndrome de Treacher Collins

¿Qué es el síndrome de Treacher Collins?

Es un trastorno congénito del desarrollo craneofacial caracterizado por una displasia otomandibular simétrica bilateral sin anomalías de las extremidades, pero sí anomalías en la cabeza y el cuello. Esta es la definición médica, pero, para entendernos, estamos ante una enfermedad rara que causa una malformación craneofacial congénita, provocando problemas en cuatro de los cinco sentidos que tenemos.

Es incurable y su causa es una mutación genética del cromosoma 5 (llamado Treacle) que influye en el desarrollo facial. Es un gen dominante y, por tanto, afecta tanto a mujeres como a hombres. Los afectados nacen sin pómulos, con falta de una o ambas orejas (lo que se conoce como microtia auditiva), la mandíbula no tiene un desarrollo correcto y completo, además de tener una faringe demasiado estrecha y, en ocasiones, nacen con el paladar abierto. Todo esto les confiere un rostro muy característico que, en la mayoría de las ocasiones, deriva en problemas oculares, auditivos (sordera), digestivos (no pueden comer bien) y respiratorios (las apneas y problemas respiratorios aparecen ya desde el nacimiento), entre otros.

Tratamiento multidisciplinar y costoso

El pronóstico de esta enfermedad es favorable, siempre que sea de una incidencia moderada y que se lleve a cabo el tratamiento adecuado y multidisciplinar. Como nos cuenta Merche Misol, las personas con Síndrome de Treacher Collins necesitan muchos especialistas, entre los que están: cirujanos plásticos y maxilofaciales que estén especializados en cirugías reconstructivas, neurocirujanos y otorrinolaringólogos, oftalmólogos, trabajar con logopedas y foniatras, dentistas y ortodoncistas, además de un especialista en genética y un pediatra con experiencia en el tratamiento de problemas craneofaciales. Todo esto, asegura, “no es fácil”.

En caso de insuficiencia respiratoria postnatal, debe considerarse una traqueotomía, una ventilación no invasiva (VNI) o una distracción mandibular. La posible sordera por microtia auditiva, por su parte, se puede corregir con la ayuda de un audífono especial osteointegrado que funciona emitiendo vibraciones a través del hueso.