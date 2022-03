‘Tips’ para afrontar la vuelta a casa con tu bebé

El postparto es una etapa cargada de cambios físicos y emocionales, a lo que se suma que vuelves a casa con un bebé que viene, como afirma Elena Pajuelo, autora del libro Todo lo que nadie te ha contado sobre el posparto (Zenith) “sin libros de instrucciones y donde cada paso que vayas a dar está acompañado de un montón de dudas”. Una definición a la que le das toda la razón si ya has tenido a tu primer hijo, lo has experimentado y con la que las madres primerizas se sienten muy identificadas.

Por eso, desde su experiencia como madre y matrona, hemos querido hablar con ella de ese desconocido cuarto trimestre que muchas veces dejamos de lado. Y más, sobre esos primeros días en los que llegamos a casa, nos sentimos desbordadas y no sabemos por dónde empezar o cómo gestionar todas las emociones que se nos echan encima.

Y es que, sobre el embarazo y el parto existe mucha información, pero poco se habla de lo que vendrá después, de cómo será ese día en el que salgas del hospital con tu bebé en brazos y te inunde una emoción inmensa o todo el miedo del mundo caiga sobre ti.

Además, ahora, vuelves a casa sabiendo que tienes que compatibilizar ser madre y ser mujer, que tu vida familiar cambia y ahora sois uno más y que esta persona requiere atención permanente, día y noche. Ahora “eres cuidadora a tiempo completo”, nos dice Elena Pajuelo. Por mucha teoría que te hayas estudiado, los primeros días y el primer mes en casa es “demasiado intenso”.

Falta de información sobre el postparto y dudas frecuentes

Elena, ¿hay mucha falta de información en lo que a este cuarto trimestre se refiere por parte de las futuras mamás? ¿Por qué?

Quizás es porque, cuando la mujer se queda embarazada, se centra en los cuidados en esta etapa. En el embarazo, en todo lo que sucederá en estos meses y, por último, en el parto. Sí que se habla del postparto, pero es algo lejano que se nos olvida que llegará. Aunque también creo que, en nuestra sociedad, no hay todavía espacios suficientes para hablar y vivir el posparto. Y de lo que sí hablamos, le crea a la mujer una sensación de culpabilidad, de no llegar a nada y de dudar si lo está haciendo bien o no.

¿Qué es lo que más les preocupa a las madres al llegar a casa?

El postparto nos llena de dudas e interrogantes, sin duda. Nadie nos enseña a ser madres, a cuidarnos por dentro y por fuera, a saber priorizar, disfrutar y encontrar un lugar en el mundo tras la revolución de la maternidad. Entre las dudas que más floran están, sobre todo, los temas relacionados con la lactancia, los cuidados del bebé, la vivencia de la sexualidad y la vuelta a practicar deporte.

Y, de todo ello, ¿qué es lo más difícil de ‘resolver’ para ellas?

Cada mujer es diferente, pero creo que el momento de llegar a casa con el bebé es mágico, pero también vertiginoso. Supone el comienzo de una vida en familia, de cuidar un bebé sin saber y aprender el nuevo ritmo y rutinas de esta nueva familia que acaba de nacer en este preciso momento.

‘Tips’ a tener en cuenta cuando llegas a casa con tu bebé

Para enfrentarnos a este momento, que es el que más vértigo supone, como nos cuenta Elena Pajuelo, le hemos pedido que nos de 10 consejos a seguir cuando sales del hospital con tu bebé en brazos, llegas a casa y no sabes por dónde empezar.