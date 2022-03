Sanfilippo: una enfermedad rara con graves consecuencias

En este momento, existen 70 familias en nuestro país afectadas por el síndrome de Sanfilippo. Una incidencia tan pequeña que se considera una enfermedad rara, pero que acaba con la muerte prematura durante la adolescencia de quien la padece. Por eso, Luisa Ortega, portavoz de la Fundación StopSanfilippo, nos confiesa que “no podemos rendirnos ante ella y que, aunque seamos una enfermedad rara con una baja prevalencia, no debe pararnos en nuestro lucha”. En la fundación, pierden niños, pero también los ganan para no cejar en su batalla. Con ella hemos hablado de los síntomas de esta enfermedad, de cómo es muy complicado (y hasta casi imposible) prevenirla y de cuáles son las graves consecuencias a las que deben hacer frente los padres a diario.

Ahora mismo, la investigación trabaja en la línea de encontrar “terapias génicas y de reemplazo enzimático”. Sin embargo, son solo ensayos clínicos que “dejan muy lejos la cura o un buen tratamiento”. No tiene ninguno de ellos, por lo que lo único que “podemos hacer los padres es cuidarles y darles terapias paliativas que mejoren su calidad de vida”. Terapias como logopedia, estimulación cognitiva o fisioterapia.

Por eso, como nos dice Luisa Ortega, “es importante hablar también de las necesidades de los padres, ya que, esta enfermedad, no la sufre solo el paciente, sino también sus familias. Los padres, a menudo, soportan un gran desgaste emocional, incluso estrés o depresión. El apoyo psicológico es fundamental y conseguir ayudas para el cuidado de su hijo, así como acompañamiento en el duelo, pues es una enfermedad “de alta mortalidad que, en ocasiones, no supera los 13 años de edad”. Como nos dice, “solo con concienciación y difusión podemos seguir luchando”.

¿Qué es el síndrome de Sanfilippo?

El síndrome de Sanfilippo o Mucopolisacaridosis tipo III (MPSIII) es una de las más de 40 enfermedades lisosomales que existen. Dada su escasa frecuencia, es considerada una enfermedad rara. Los lisosomas contienen diferentes enzimas que ayudan a descomponer y reciclar materiales complejos que el cuerpo no necesita. Sin embargo, en ocasiones, nuestro organismo carece de estas enzimas y lo que debería descomponerse, se acumula en las células, causando deterioro mental, hiperactividad o tendencias autodestructivas. Todo ello deriva en una muerte prematura durante la adolescencia. En el caso de Sanfilippo, el material que se acumula y debería ser eliminado es el Heparán Sulfato.

Se trata de una enfermedad genética recesiva, es decir, ambos padres deben ser portadores para que este síndrome se manifieste. Las posibilidades de que un hijo salga afectado son de un 25%, otro 25% de que salga sano y no portador y un 50% de que sean sanos, pero portadores. Así, como nos cuenta Luisa Ortega, “se han dado casos en los que los tres hijos de la familia están afectados”.

Síntomas y prevención del síndrome de Sanfilippo

Los síntomas de esta enfermedad suelen aparecer entre los 2 y los 4 años. En ocasiones, podemos confundirlos con los propios de un trastorno de déficit de atención (TDA), al tratarse de hiperactividad y dificultad en el aprendizaje. Sin embargo, hay que sumarle otros de carácter físico, como son:

Infecciones respiratorias y de oído frecuentes.

Pelo grueso y cejas pobladas.

Sin embargo, como nos confirma nuestro experto, el síndrome de Sanfilippo no se aprecia inmediatamente. Así, cuando el niño nace, se desarrolla con normalidad (de manera aparente) y no presenta síntomas muy llamativos y visibles. Es, sobre todo, a los dos años, cuando los padres se dan cuenta de que algo pasa. “El niño o niña comienza a presentar dificultades en su desarrollo tanto cognitivo como físico, sobre todo, hepatomegalia (aumento patológico del hígado), lo que les provoca una distensión abdominal, muchos problemas respiratorios y otitis demasiado frecuentes”. Prevenirlo, nos dice, “es muy difícil, ya que la mayoría de la población desconocemos si somos o no portadores de esta enfermedad”.

Problemas diarios derivados del síndrome de Sanfilippo

Como nos cuentan desde la propia fundación, “los problemas son muchos”. Las familias deben adaptarse por completo a su hijo, pues este síndrome provoca una degeneración continua de los niños. Así, a medida que la enfermedad avanza, estos niños van necesitando cada vez más atención y un mayor número de terapias para paliar sus efectos. Estos son: