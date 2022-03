Cómo preparar a tu hijo si va a cambiar de colegio

Los niños pasan muchas horas en el colegio. A veces, incluso más que con sus familias; por eso, cualquier cambio que tenga que ver con esta dimensión de su vida es trascendente.

Desde los amigos, hasta los profesores, las relaciones que entable en el recreo, el camino a casa, el comedor, las materias... configuran un mundo propio lleno de rutinas que, si todo va bien, confiere estabilidad al menor. Por eso si hay un cambio de centro conviene prepararlo para que lo afronte de la mejor forma posible.

Compartir o no las razones del cambio

Los motivos para cambiar de colegio al niño pueden ser muy variados. Desde un traslado de ciudad hasta una mudanza dentro de la misma localidad, un divorcio, la búsqueda de otro tipo de enseñanza o realidades más difíciles.

Pero, ¿se debe comentar con el niño la causa? “Está bien explicarlo ante situaciones de mudanza, cercanía a otro colegio y situaciones parecidas”, indica Gabriel Pozuelo, psicólogo especialista en niños y adultos (https://mipsicologomadrid.es). Pero si hablamos de razones más delicadas, la forma de actuar sería otra. “En temas más conflictivos o incluso de emergencia es mejor no explicarlo tan claramente. Un niño no necesita saber una explicación fiel a la realidad ,y más cuando la realidad es una situación grave. Podemos provocar que comience a pensar en temas que, ya solo por la edad que tiene, no debería saber”, recomienda el experto.

¿Hay que escuchar su opinión?

Ante la situación de un cambio de colegio, habrá niños que se muestren emocionados por esta perspectiva, y otros que expresen miedo y rechazo. ¿Desde qué edad habría que escuchar lo que tienen que decir al respecto? “Tener la opinión o punto de vista del niño siempre está bien; de hecho, muchas veces puede ser el niño el que diga que no se encuentra bien en su colegio o en su clase”, recalca el psicólogo. Según explica, a partir de los cinco años ya se puede recabar la opinión del menor, aunque, por su propia inmadurez, “es probable que no obtengamos información importante”.

En todo caso, hay que elegir bien el momento del cambio de centro escolar y, en la medida de lo posible, no hacerlo coincidir con otros acontecimientos relevantes en la vida del pequeño. Así, según apunta Gabriel Pozuelo, “la pauta general es ir poco a poco con los cambios. Si hay una situación que ha cambiado, hay que darle tiempo al niño para que se adapte a ella y cuando la haya asumido, entonces hacer un nuevo cambio”.

Este consejo tiene una excepción: si la situación que nos hace cambiarlo de colegio es grave, hay que hacerlo cuanto antes mejor.

©AdobeStock

Cómo ayudarle a integrarse en el nuevo colegio

Aunque el cambio de colegio sea aceptado de buen grado por el pequeño, es un momento nuevo para el que hay que estar preparado. Estas son algunas de las pautas que indica Gabriel Pozuelo: