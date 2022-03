Cómo adoptar a un niño especial

Atender, cuidar y querer a un niño con necesidades especiales puede no resultar fácil y es muy frecuente que la vida familiar se altere, al menos al comienzo. “Hay que ‘sudar la camiseta’, pero luego todo se integra y se normaliza”, tranquiliza Antonio Ferrandis.

Así es el proceso de adopción especial

Para adoptar a un niño con necesidades especiales hay que seguir el mismo procedimiento que en una adopción convencional:

Presentación del ofrecimiento.

Cursillo de formación.

Valoración psicosocial a cargo del equipo técnico.

Obtención del certificado de idoneidad.

La única variación es que algunos requisitos, como el de la diferencia máxima de edad entre padres e hijos, aquí no es tan estricto.

La filosofía de este tipo de adopciones es que “el niño no espera, el que espera es el adulto”, según explica Antonio Ferrandis. Esto significa que siempre hay familias preparadas para cuando pueda surgir la necesidad. De ese modo, si, por ejemplo, nace un niño con síndrome de Down que pasa a la tutela del Estado, no hay que esperar a formar a una familia para que lo adopte. Ya habría varias familias preparadas y se elegiría a la más idónea para él. Y siempre son necesarias estas familias porque en cualquier momento puede haber un niño en situación de desamparo.

En los últimos años cada vez hay más coordinación entre comunidades autónomas, lo que ha permitido agilizar el proceso. Esto implica que si en una comunidad no hay familias con el perfil requerido, se solicitan a otra para que el menor encuentre un hogar en el menor tiempo posible.

Como en cualquier otra modalidad, la adopción especial es irrevocable. La filiación es de pleno derecho y para siempre. Y, tal como resalta el experto, “no hay fracaso en la adopción especial. Son familias capaces de querer a ese hijo con todos sus problemas”.