Trastornos de la conducta alimentaria: cómo prevenirlos y detectarlos a tiempo

¿Cuáles son las señales de alarma?

Detectar cuanto antes estos problemas y acudir al médico es fundamental para que la evolución sea mejor. El tratamiento suele ser largo, de unos tres o cuatro años, por lo que no hay tiempo que perder. Estas son las señales de alarma de que el niño o el adolescente puede estar teniendo un trastorno de este tipo, según detalla el Dr. Eduard Serrano.

Señales físicas

Pérdida importante de peso

Cambios bruscos de peso

Alteraciones menstruales

Hacer dieta sin indicación médica

Señales psicológicas

Obsesión por controlar el peso y pesarse

Comentarios despectivos sobre el cuerpo

Autoestima dependiente de su imagen corporal

Señales emocionales

Irritabilidad

Tristeza

Aislamiento de familiares y amigos

Señales en el comportamiento

Hacer ejercicio de manera compulsiva

Controlar las calorías ingeridas de manera obsesiva

Comportamientos extraños con la comida como trocearla mucho

Ir al baño corriendo tras comer

¿Qué hacer si hay sospechas?

Ante las sospechas de que el niño tiene un trastorno de la conducta alimentaria hay que actuar siempre. “Lo primero es hablar con el hijo en un clima de confianza. Hay que comentarle que lo que le sucede es un problema y que, como cualquier otra enfermedad, requiere de una valoración profesional”, explica el coordinador de la Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Habitualmente, el afectado niega el problema, pues no tiene conciencia de estar enfermo y por ello su motivación al tratamiento no existe. Por eso, una buena táctica es que los padres no sean los que ofrezcan el diagnóstico (”tienes anorexia”), sino dejar que sea el pediatra o el médico de familia quien lo valore e indique los pasos a seguir. De esta forma, ante un tercero, es más fácil que el hijo acepte lo que le sucede.

¿Cómo prevenir estos casos?

Los trastornos de la conducta alimentaria son problemas de salud mental que tienen una repercusión sobre la salud física. En su origen también hay un componente genético, pues cuando uno de los dos progenitores ha tenido un TCA, sus descendientes tienen más probabilidad de sufrirlo también.