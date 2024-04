Tendencias en uñas para novias que se casan en 2024: siete diseños que triunfan en la red

Aunque es el vestido sin duda uno de los protagonistas clave de la boda, este no brillaría tanto si no fuera por el resto de pequeños detalles que completan el look. Accesorios, maquillaje o peinado son importantes, pero no podemos olvidar la atención que las manos reciben en un día como este, puesto que en ellas se luce el anillo. Es por ello que cada vez las manicuras de novia cobran más importancia: ya no se quedan solo en diseños de uñas clásicos como el esmalte natural, el rosa palo o las francesas. Cada año se renuevan también al hilo de las tendencias con alternativas diferentes. Solo hay que echar un vistazo a las últimas novias virales para observar cómo los colores vibrantes o los detalles con purpurina o pedrería cobran relevancia. Y es que al final, lo importante es que el día de tu boda te sientas tú misma, que se refleje tu estilo. Y eso, por qué no, también puede traducirse en la elección de tus uñas. Hacemos un repaso por algunas de las tendencias en manicuras nupciales que este año están conquistando la red.

Uñas de novia 'coquette'

Es una de las tendencias que más fuerza han cobrado en los últimos meses: en la moda se traduce como una pasión por el color rosa, los lazos, el encaje y una estética hiperfemenina y dulce. Era de esperar que el estilo coquette también llegase a las manicuras nupciales a través de diseños, eso sí, algo más minimalistas.

'Ombré' cromada

Aunque se parezca a la manicura francesa, en realidad este diseño consiste en aplicar el color blanco no solo en la punta, sino de manera degradada y ascendente. Una decoración que este año va más allá, cubriéndose de un toque cromado (o glaseado, como lo han bautizado en las redes) aplicando un polvo perlado sobre el esmalte, con el que se obtiene un resultado como este. Es una de las manicuras favoritas de la temporada por lo bien que puede llegar a combinar con el vestido, y además, ayudar a resaltar el anillo de compromiso.

Manicura 'peachy pink'

Tom Bachik, el manicurista que trabaja con Jennifer Lopez, bautizaba así este diseño de uñas. Se trata de una de las manicuras que la artista lució hace unas semanas durante su paso por Saturday Night Live, precisamente una muy similar a la que llevó en su boda con Tom Affleck. "Me encanta mezclar capas de tonos nude para conseguir el color perfecto", explicaba el experto. Una fusión de rosa empolvado con melocotón que encaja con el tono que Pantone denominaba como color del 2024, el Peach Fuzz.

Un toque original

Si eres de las que quiere apostar por lo clásico, pero aportando un toque diferente a tu manicura nupcial, puede que ideas como estas te resulten llamativas. Y es que no dejan de ser sutiles, pero sin duda originales gracias a su decoración: una finísima línea dorada que separa la punta del resto de la uña, coronada por un corazón, un símbolo que cobra más sentido que nunca en un día tan especial como una boda.

Uñas vainilla

En 2023 se coronaron como uno de los diseños más virales de las redes, pero en una versión cromada que esta vez parece haberse quedado atrás, al menos en cuanto a manicuras de novia se refiere. Son los diseños lisos y sencillos como estos los que cautivan a quienes buscan una alternativa a los esmaltes naturales, un color muy clarito que encajará sea cual sea el tipo de vestido de novia que lleves.

'Frozen nails'

Si eres amante del glitter en las uñas, pero no quieres que esta brillante decoración robe todo el protagonismo, siempre puedes introducirla de manera más o menos discreta. Y para ello la tendencia Frozen nails es todo un acierto: inspirada en el hielo y la nieve -lo que hace que este diseño sea ideal para bodas de invierno-, combina el blanco con esmalte transparente y sutiles destellos de purpurina.

En rojo

Cada vez son más las novias que apuestan por introducir una nota de color en sus conjuntos nupciales, siendo el rojo uno de los favoritos, gracias a la fuerza que transmite y a lo bien que sienta a todos los tipos de piel. Ya sea combinadas con el labial, con algún accesorio para el pelo o bien con los zapatos, lo cierto es que las uñas de novia en colores como el rojo burdeos, el cereza o el vino, son cada vez más populares.