Encuentra la manicura perfecta para completar tu look de novia en nuestra guía ilustrada Desde las uñas más clásicas a las tendencias más rompedoras, seis ideas que nunca fallan

A la hora de definir cada uno de los pasos a seguir para construir el perfecto look de novia, la prometida no solo debe prestar atención al vestido y a sus accesorios, sino que ha de contemplar todo lo que necesita en materia de belleza. Más allá del peinado y el maquillaje a elegir, el perfecto calendario ‘beauty’ considera otras partidas como los tratamientos perfectos para deslumbrar y la manicura apropiada para completar el estilismo del gran día. Precisamente el cuidado de las uñas no debe dejarse al azar (después de todo la alianza irá colocada en la mano) y existe una técnica, ya sea clásica o de tendencia, para embellecerlas y acertar con el estilo que mejor define a la protagonista del gran día.

A color, naturales o con las propuestas que fascinan a celebrities e influencers, las formas y posibilidades de lucir unas manos bonitas en un enlace son muy variadas. En el momento de decidirse por una tonalidad, entran en juego muchos factores: el tipo de vestido que luzca la novia, los tonos de su ramo o los de sus zapatos, el labial escogido para una jornada tan importante… Sea cual sea tu gusto, hoy te descubrimos seis ideas, atemporales, por un lado y actuales, por otro (pero siempre virales) con las que en este 2023 no defraudarás.

Manicura francesa

Clásico atemporal, la manicura francesa es ese comodín al que recurren las novias más tradicionales. El popular diseño de uñas, un esmalte rosado o neutro con puntas en blanco, es originario de París y nació como una versión mejorada de la propia estética de la uña. Meghan Markle fue una de las que escogió esta técnica para su gran día, al igual que algunas de nuestras novias virales. Sin embargo, esta propuesta, en los últimos años, ha ido un paso más allá: se ha renovado, incorporando diferentes texturas y colores, bajo el mismo sistema de diseño y a estos cambios también se han apuntado las prometidas amantes de las tendencias. Una acertada fusión de clasicismo y modernidad que triunfa en la red.

‘Baby boomer’

Objeto de deseo de Jennifer Lopez en su aplaudida boda, la manicura ‘baby boomer’ ha llegado para quedarse. La propuesta, considerada como sucesora de la clásica manicura francesa, ofrece un sofisticado efecto degradado en la uña. ¿Cómo se consigue? Cuentan los expertos que se realiza mediante una técnica de acrílico difuminado, en tonos rosados y blancos rotos, que permite que surja una tonalidad nueva entre los dos colores de la citada manicura francesa, produciendo una escala de color neutra.

Uñas ‘glitter’

Elegantes, divertidas y favoritas de las novias que se casan por lo civil, las uñas glitter son una fantasía estética a la que pocas pueden resistirse. La purpurina, aplicada de diferentes formas, es la gran protagonista de estos diseños que proyectan la luz y no pasan desapercibidos. Si te preguntas con qué tipo de looks suelen llevarse estas propuestas, los de estilo princesa, los de corte lady y los más modernos, con fastuosos encajes, son los compañeros habituales de esta manicura. Los grandes referentes digitales e influencers del universo de la belleza son verdaderos amantes del efecto glitter en sus manos.

Uñas oscuras

Lejos de lo que podría pensarse, el polo opuesto de la manicura francesa y los tonos blanquecinos también tiene un hueco destacado en las bodas. Del elegante burdeos, al negro más oscuro —que escogió la influencer María Fernández-Rubíes en su gran día— o al azul marino de Ana Iglesias: las uñas ‘dark’ gustan a las novias por ofrecer un sofisticado contraste con el resto de elementos de su estilismo. Eso sí, aunque sirvan de contrapunto al estilismo, deben presentarse en clave sofisticada, siempre con un acabado luminoso.

‘Milky nails’

La generación Z tiene clara la que es una de sus técnicas más solicitadas. Las ‘milky nails’, que pudimos ver a la modelo y prescriptora de estilo Nicola Peltz en su boda con Brooklyn Beckham, fueron la gran tendencia del pasado año y este 2023 seguirán siendo todo un fenómeno en las redes. La técnica de las manicuristas actuales ha permitido que estas uñas en color blanco consigan un llamativo efecto, un acabado cremoso y brillante. Fáciles de combinar con todo tipo de vestidos nupciales, favorecen especialmente a manos bronceadas y pieles oscuras.

‘Nail Art’

Lejos de las propuestas más discretas, las grandes amantes de las nuevas técnicas de manicura prefieren jugar con el ‘nail art’ en su gran día. Colores y formas creativas funcionan en propuestas llamativas, capaces de hacer que todas las miradas se dirijan a las uñas. Es una elección cada vez más habitual, porque ante un día señalado, las novias buscan un resultado más espectacular que el cotidiano, un diseño que sorprenda y les defina a partes iguales y, a poder ser, que tenga mayor durabilidad que un esmaltado tradicional. “Últimamente, a casi todas las novias le hacemos alguna decoración. En el 90% de los casos les apetece justo en este día tan importante llevar algo especial y único en sus uñas. Hace 5 años las novias no eran tan atrevidas, elegían la manicura francesa clásica, sin ninguna novedad”, apuntaba Sofía, socia de Siberia Salon.