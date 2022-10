Maquillaje para novias: todas las claves con las que acertar este otoño/invierno

En cada estación del año, las novias deben de enfrentarse a la tarea de elegir los tejidos más apropiados para su look nupcial, los detalles que lo completarán y otros accesorios que sumen al conjunto. Y en esa fórmula para construir un estilismo exitoso, el maquillaje es un factor de peso que puede evolucionar al mismo ritmo que las temperaturas y vestidos de novia elegidos. Esta temporada otoño/invierno la naturalidad sigue siendo el objetivo de las prometidas, pero no todos los estilos la entienden de la misma manera. Por ello, hoy descubrimos, junto a tres profesionales de referencia, las tendencias en make up para los meses del frío que más verás este año, sea cual sea tu estética.

Lo más solicitado

“Para este otoño/invierno la mayor demanda se centra en una piel trabajada de una manera casi traslúcida. Que se vea bonita, a medio camino entre el acabado glow y el mate, pero que no se sienta recargada”. Nos lo cuenta la maquilladora Chelo Escobar, quien entiende que la piel es el primer paso y quizá el más importante para brillar en el gran día, pero hay más: “el otro punto fuerte del maquillaje lo centramos en los ojos. Una mirada definida de una manera muy natural. Los tonos tierras y algún que otro acabado satinado son la clave para dar ese punto de naturalidad y luz a la mirada”.

Con ella coincide Wedding make up by Fany, quien ahonda en la importancia de una piel jugosa y luminosa, “potenciando sobre todo los puntos de luz con un efecto satinado”, apunta. En los ojos, las tonalidades nude son las protagonistas, dice, pero no solo los tierra: “también salmones o rosados, siempre manteniendo la neutralidad. Buscando que el conjunto entre ojos, pómulos y labios quede armonioso”. Porque, además: “las novias más atrevidas optan por tonos neutros en ojos, pero potencian su labio en tonalidades más cubrientes, burdeos o ciruela”.

Tendencias favoritas de expertas

A lo más demandado, indican las expertas, también podemos sumar las técnicas más novedosas y las recomendaciones de los mejores profesionales, que ayudarán a las novias a conseguir un look de belleza sobresaliente. Míriam Balsera nos habla de las posibilidades de obtener una mirada infinita con ayuda de las pestañas postizas, un detalle convertido en imprescindible para numerosas prometidas. “Colocar una tira de pestañas es algo que resulta artificial y que puede provocar problemas como llegar a despegarse y pesar, haciendo que el ojo quede casi cerrado. La mayoría de los maquilladores optan por la colocación individual de pestañas postizas, consiguiendo jugar con el color, el grosor y la largura. Si se realiza una buena colocación y a estas se le une un buen eye liner y/o sombra tu mirada lucirá tanto, que tu sonrisa saldrá de los ojos”, señala.

Pero unos espectaculares ojos no son nada sin una buena base y por eso Chelo Escobar defiende que su tendencia favorita es, sin duda, la de las pieles traslúcidas. “Una piel bien trabajada, en la que no notamos pesadez de producto pero que se ve radiante, con un efecto sano y natural. La mejor manera de ver a la novia que hay detrás de ese look”, indica. Por el contrario, Wedding make up by Fany no puede quedarse con una única técnica. Los labios glossy le enamoran: “intensificando su color natural porque dejan un efecto 'labio mordido' que aporta al maquillaje frescor a la vez que sensualidad”.

Tampoco se aleja de las sombras de ojo porque le fascina sombrear la línea inferior para conseguir una mirada intensa y profunda. “Pero, sin duda, si tengo que decantarme por una, mi preferida es la tendencia Dolphin skin, ya que con solo unas gotitas de iluminador, fusionadas con la base de maquillaje, se consigue un efecto piel luminosa al instante”, reconoce la experta.

Consejos profesionales

A todas estas recomendaciones de profesionales que permitirán a las novias de otoño e invierno escoger mejor, hay que sumar un último consejo de estas reconocidas maquilladoras. Chelo Escobar ahonda en la importancia de conectar con la novia, asesorarla, pero dejar la libertad suficiente para que no pierda su esencia: “al final, tu look de novia perfecto es cuando te miras al espejo y sigues siendo tú misma”. En esta línea va el consejo, de Wedding make up by Fany, porque años de experiencia confirman que: “mientras más se acerque el maquillaje a su estilo personal, más cómoda y guapa se sentirá ella y eso se refleja en el resultado final”. Palabra de experta.