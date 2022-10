Las mejores ideas para abrigar tu look de novia y huir del frío esta temporada De la aclamada capa al abrigo diseñado para la ocasión, las prendas que necesitas conocer si te casas en otoño o invierno

Hay una norma no escrita, derivada de la necesidad de comodidad de las novias, que las obliga a llevar una prenda de abrigo en las bodas durante los meses más fríos del año. Entre las propuestas de colección y las opciones diseñadas a medida, existen todo tipo de creaciones que pueden adaptarse a los gustos y el estilo de la protagonista del día. En esta fórmula para el éxito en el look nupcial no pueden faltar buenos tejidos, apropiados para la temporada y temperaturas de la región en la que tendrá lugar el enlace. Desde las populares capas, hasta detalles como un bolero original y sofisticado, hoy te descubrimos seis opciones que nos han enamorado para abrigar tu estilismo de novia.

Tweeds, terciopelos, piqués o crepés de lana son tejidos muy demandados para esas prendas que ayudan a las novias a huir de la bajada en el termómetro. “Nos gusta jugar con vestido y sobreprenda o abrigo para que esas novias puedan disfrutar de dos looks el día de la boda, uno más invernal y otro más cómodo y ligero para la fiesta”, nos contaba Lorena Merino. Por su parte, Lorena Formoso destacaba las bondades de un material tendencia: “usamos el mohair como novedad para las novias invernales, ya que es un material 100% natural y da un look regio y único a las novias”, explicaba acerca de su nueva colección. Con estas telas en mente, buceamos por las propuestas de abrigo que más verás en esta época del año.

Capa

Es la reina de la temporada nupcial 2022 por excelencia. La capa se ha abierto un lugar destacado en los looks diseñados a medida y en las colecciones anuales (también lo hará en 2023) durante las cuatro estaciones y en todos los estilos. Esta pieza, que también triunfa sobre la pasarela, llegó para revolucionar el tradicional look nupcial tal y como lo conocíamos hasta la fecha, ofreciendo un estilismo desmontable, dos o incluso tres en una misma propuesta. Triunfan tanto en tejidos vaporosos como en telas más gruesas y la clave para el éxito reside en que la base sea la de un diseño sencillo, de manera que esta pieza exterior adquiera todo el protagonismo.

Bolero

Más allá del género musical, la chaqueta bolero es una alternativa de abrigo solo apta para novias atrevidas. Colocada en la zona superior del vestido, es una pieza que solo cubre pecho y hombros, dejando el vientre y parte de la espalda sin tapar. Habitual en lana, seda, crochet o encaje, puede contar con manga larga o corta y se utiliza para looks nupciales con escotes pronunciados o espaldas semidescubiertas, dado que permite cubrir estas zonas sin tapar el diseño completo.

Abrigo

Dar soluciones a las novias que se casan en invierno es una de las cuestiones que preocupan a firmas como Rosa Clará, que dispone de una completa sección en su web con las alternativas en materia de abrigo para estas bodas. Es precisamente el abrigo la prenda más clásica y habitual en enlaces del norte, para completar el look nupcial. En algunas ocasiones las prometidas optan por un vestido que ya es en sí un abrigo y, en otros casos, se decantan por diseñar una pieza externa tan delicada, llamativa y espectacular como es el propio look que se encuentra debajo del mismo.

Chaleco

Si bien puede considerarse una prenda de abrigo, el chaleco es más un elemento para construir un look nupcial desmontable que para proteger del frío. Habitual en bodas de entretiempo o en meses cálidos, puede ser una opción perfecta para las primeras semanas de otoño. Una de sus grandes ventajas, más allá de la comodidad que ofrece, es que permite numerosas posibilidades para sorprender con el estilismo. ¿La última que ha triunfado con esta pieza? Belu, una novia argentina que lució un sencillo vestido blanco de tirantes con un chaleco beis dorado, de Lucrecia Grassi, que cautivó a la red y nos desveló su historia.

Toquilla

La lana es protagonista en las toquillas artesanales a las que recurren las novias más bohemias y románticas. Esta pieza de estilo tradicional y efecto desenfadado, puede ser el gran aliado en ceremonias civiles o en bodas íntimas de corte relajado. Al igual que los chales, esta pieza de abrigo puede colocarse de formas muy diversas y hacer que el vestido o conjunto más básico pase a otro nivel con este toque especial.

Chaqueta

Puede acompañar un vestido lencero y sencillo o ser protagonista en un look nupcial con traje sastre. La chaqueta nupcial es una pieza versátil que podrás reutilizar en tu día a día. Tanto si eres más de blazer de fondo de armario, como si prefieres la modernidad de una bomber o el clasicismo desenfadado de una auténtica cazadora, esta pieza le dará un aire completamente diferente a tu estilismo. Eso sí, no es apta para climas excesivamente fríos porque resultaría insuficiente.

