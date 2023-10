¿Y si tu vestido de novia pudiera salvar una vida?

Una boda es un momento feliz. Corrijo. En occidente, una boda es un momento feliz. Según datos de UNICEF una de cada cinco niñas están obligadas a contraer matrimonio en diversos países y, como consecuencia, actualmente hay 12 millones de menores casadas. Este dato es tan alarmante que, por suerte, cada vez existen más iniciativas que tienen por objetivo tratar de frenar el matrimonio infantil. Y una de ellas acaba de llegar a nuestro país.

Con motivo de su 25 aniversario, y enmarcado en el programa benéfico DO GOOD de La Roca Village (Barcelona) con The Bicester Collection, ha llegado al espacio una pop-up boutique de Brides do Good que estará abierta hasta el 30 de noviembre. Esta firma con corazón social tiene como objetivo generar conciencia y recaudar fondos para erradicar el matrimonio infantil a través de la venta de una cuidada selección de colecciones de vestidos y accesorios de novia donados por las principales marcas del sector.

Una iniciativa a la que no han dudado en sumarse reconocidas casas de moda nupcial españolas como Jesús Peiró, Pronovias, Isabel Sanchís o Sophie et Voilà que, con mucho cariño, han cedido sus maravillosos diseños. Aunque también es posible encontrar prendas de firmas internacionales como Oscar de la Renta, Catherine Deane, Temperley London, House of Savin o Fara Sposa. Los fondos obtenidos por las ventas de estos diseños serán donados a UNICEF España, en apoyo al trabajo de la organización en Jordania para acabar con el matrimonio infantil a través de la educación.

"Si nos fijamos en todos los vestidos que tenemos hoy, en la boutique de Brides do Good en La Roca Village, podremos darnos cuenta de que tan solo con la compra de uno de estos vestidos podremos aportar en la educación de 6.300 niñas. Actualmente hay doce millones de niñas menores de dieciocho que están casadas y nosotros podemos aportar con iniciativas como esta", explicaba Jen Palmer, Business and Commercial director de Brides do Good, en la presentación de este proyecto.

Pero quizá, lo que termina de hacer redonda y completa esta iniciativa es que la embajadora del programa benéfico DO GOOD es la reconocida activista por los Derechos Humanos y superviviente del matrimonio infantil Nada Al-Ahdal. Aunque la activista no pudo estar en la presentación del proyecto, una fotografía suya cuelga de una de las paredes de la boutique. Se trata de un retrato en el que aparece de espaldas, vestida de novia para representar la infancia perdida. La instantánea fue tomada en Amman, Jordania, ciudad donde encontró refugio después de verse obligada a huir de Yemen para escapar de un matrimonio forzado cuando tenía once años. Forma parte de la exposición ID PROJECT - A través del espejo, del fotógrafo Jordi Bernadó, que también se podrá ver por las calles del village durante los meses de octubre y noviembre.