Un vestido de novia de ganchillo, la propuesta más rompedora de Teresa Helbig para 2024

Es ya una tradición que Teresa Helbig incluya un vestido de novia entre sus propuestas de nueva colección. Casi siempre lo elige para cerrar su desfile, pero el pasado viernes durante la presentación de Paris Texas en Fashion Week Madrid, donde pudimos ver sus diseños para Primavera/Verano 2024, no solo se colaron dos looks nupciales sino que uno de ellos, al no llevar velo, muy pocos lo incluyeron dentro de esta categoría.

Se trata de una prenda cien por cien artesanal, confeccionada en ganchillo y cuyo proceso podemos ver en el vídeo. "Son piezas que después vamos uniendo con un tul debajo. El ganchillo es una técnica muy antigua y como nos encanta recuperar la artesanía, hemos querido llevarla a la máxima potencia. Reivindicamos este tipo de técnica porque es una visión que perdura en el tiempo, va a ser un acierto seguro pasen los años que pasen, y un helbig es para siempre", nos explica Teresa Helbig, que hace unos meses ganó el Premio Nacional de Moda.

Y nos cuenta que cuando imaginó a la novia que vestiría con este diseño tan especial y arriesgado para el mundo nupcial, imaginaba una mujer "que se casa bajo sus normas, como a ella le da la gana y con mucha personalidad. Una mujer Helbig y un diseño Helbig no pasan desapercibidos", concluye.