Nerea Camacho elige un vestido de novia romántico con detalles de pedrería para su boda

El pasado fin de semana Nerea Camacho y Gonzalo Velasco, que habían anunciado su compromiso en mayo de 2022, se dieron el 'sí, quiero'. Y lo hicieron en el cortijo La Tortuga Mora, cuatro años después de empezar su relación, y bajo la atenta mirada de familiares y amigos. "Un día mágico que jamás olvidaremos", reconocía emocionada la intérprete de Camino y ganadora de un premio Goya como actriz revelación. Y para el que eligió un vestido de novia muy romántico de Sedka Novias, la misma firma elaboró el traje de su padre, según nos ha revelado.

- La actriz Nerea Camacho nos cuenta los detalles de su boda soñada con el jugador de balonmano Gonzalo Velasco

Nerea eligió para su gran día un vestido compuesto por una falda y un bustier elaborados en tejidos combinados. La parte superior, ligeramente encorsetada, con escote en V y de tirantes, estaba decorada con bordados y pequeños detalles de pedrería que daban luz a la prenda. La falda, de silueta A y llena de movimiento, estaba realizada con varias capas de tul, que aportan un aspecto más liviano al resultado final. Una mezcla que suele funcionar muy bien y que combinó con zapatos de Paco Gil Shoes.

La actriz de ficciones tan aclamadas como El barco o Bienvenidos al Lolita no quiso prescindir del velo. Este complemento, que algunas prometidas no quieren llevar para dar un aire más moderno al look, suele ser un imprescindible para la mayoría. No solo por su significado, sino porque coinciden con los expertos en que es lo que realmente convierte a una mujer vestida de blanco en una novia. Ella lo llevó con la melena suelta y peinada con ondas marcadas, obra de Javier González MUAH, y lo combinó con un sencillo diseño con flores y piedras de Maradri Tocados.

En cuanto al maquillaje, Nerea apostó por un look muy natural. Ana Laura Maker creó para ella un acabado muy favorecedor. No solo trabajó la piel para lograr ese efecto glow que buscan todas las novias (un efecto buena cara llevado al extremo y que hace a la piel irradiar luz), también potenció su bonita mirada dando profundidad a sus ojos con un maquillaje en tonos nude y ahumados y alargando las pestañas.

Para culminar su look nupcial la actriz eligió un ramo compuesto por rosas blancas y paniculata. Una elección con la que es complicado fallar y que funciona bien con cualquier tipo de vestido.

