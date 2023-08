Un diseño palabra de honor y un minivestido encorsetado: los otros dos looks nupciales de Luisa Bergel La novia, amiga de Tamara Falcó, sorprendió con otros diseños en su gran día

Este fin de semana Luisa Bergel y Cristian Flórez se daban el 'sí, quiero' en Sotogrande (Cádiz), en una celebración que reunió a más de 400 invitados entre los que estaban Fonsi Nieto, Jose Luis Martínez-Almeida, Tamara Falcó e Iñigo Onieva, Alejandra Onieva, Miguel Ángel Muñoz o Vicky Martín Berrocal. Aunque las celebrities que asistieron al enlace nos dejaron looks para el recuerdo fue el primer vestido de la novia el que dejó a todos boquiabiertos. Se trataba de un diseño de Pertegaz de 1959 con el que se casó su abuela y, más tarde en 1989, con una primera readaptación, su madre. Una prenda que, tal como confirmaba Jorge Vázquez, actual director creativo de la firma, ha sido restaurada y readaptada para este esperado momento. Pero ese no ha sido el único diseño que Luisa ha llevado en su gran día.

- Luisa Bergel se casa con un vestido 'vintage' que recuerda a Audrey Hepburn y Carolina de Mónaco

El segundo vestido

Suele ser muy habitual que las novias, aunque para el baile elijan un vestido totalmente diferente al primero, cuando llega el momento de la celebración opten por transformar su diseño en una prenda más cómoda con la que lograr un nuevo impacto entre los invitados. Esta tendencia de vestidos transformables ha conquistado también a Luisa que, además de quitarse los guantes, el tocado de flores y el velo, se desprendió de la sobreprenda de gasilla que cubría sus hombros y se ajustaba sobre la cintura creando un sutil efecto péplum. El resultado al prescindir de estos elementos es un vestido de corte clásico, con falda tipo princesa llena de volumen, y un favorecedor escote palabra de honor. Luisa también eligió otros pendientes. En este caso se decantó por unos pendientes de Joyería Suarez. En concreto se trata de unas criollas de oro blanco con diamantes con un total de 5,32 quilates.

- Si quieres llevar velo el día de tu boda, estos 12 diseños te van a encantar

El tercer vestido

Después del baile, y para poder disfrutar de la fiesta hasta bien avanzada la madrugada, Luisa se cambió y optó por un vestido totalmente diferente. Tal como hemos podido apreciar en las fotografías que han compartido los invitados y ella misma, la novia sorprendió con un minivestido salpicado de brillo. Se trata de una prenda salpicada de micropedrería, con cuerpo encorsetado y tirantes anchos que se adapta con suavidad a su cuerpo, potenciando sus curvas. La falda, llena de vuelo, se corta a varios centímetros por encima de la rodilla y su bajo está decorado con plumas.

Se trata del modelo Mademoiselle Bridal Mini Dress, un diseño de Bronx and Banco, la firma australiana que conquista, entre otras, a Jennifer Lopez, Beyoncé o a la experta en moda alemana Leonie Hanne. Pero no solo cambió su vestido, también su calzado. Y es que Luisa reemplazó los zapatos joya de Silvia Lago con los que acompañó su primer look por unas zapatillas de caña media.

- El perfecto look de invitada de Tamara Falcó, un vestido floral desmontable diseñado por ella misma