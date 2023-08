Vicky Martín Berrocal triunfa con un espectacular diseño drapeado de mangas-capa

La boda de Luisa Bergel y Cristian Flórez reunió ayer a numerosos rostros conocidos en Sotogrande. Una de las asistentes más esperadas era Tamara Falcó, quien reaparecía -recién llegada de su luna de miel- junto a Iñigo Onieva mes y medio después de su boda enfundada en un vestido floral diseñado por ella misma, pero no fue la única. También había una gran expectación en torno a Vicky Martín Berrocal, una de las mujeres más elegantes de nuestro país. La diseñadora onubense se convierte en una de las invitadas mejor vestida a cada evento al que va gracias a sus impecables looks de invitada pertenecientes a su propia firma, Victoria, y en esa ocasión no ha sido para menos.

El color más favorecedor para invitadas

Precisamente en el enlace de Tamara e Iñigo, Vicky conquistó al público como a la prensa especializada al elegir un fabuloso diseño vaporoso verde manzana perfecto para citas tan especiales como aquella. Ayer repitió estrategia y se decantó por un vestido que contaba con varios puntos en común con aquel aplaudido look.

Si en la preboda del viernes optaba por un estilismo blanco perteneciente a su última colección de novias, como ella misma explicó a través de sus redes, ayer lució un modelo personalizado en un tono rojo apagado ideal tanto para estilismos de verano como para entretiempo y otoño.

Una fabulosa capa

Se trata de una pieza de escote Bardot - patrón que despeja la clavícula y resulta de lo más estilizador-, corte a la cintura y falda hasta los pies siguiendo el protocolo del enlace. Está confeccionado en un tejido muy ligero e incorpora detalles que marcan la diferencia (y que, por cierto, constan entre sus favoritos, porque ya los lució en la boda de Tamara e Iñigo), como el cuerpo decorado mediante sutiles drapeados para realzar la silueta o las espectaculares mangas-capa que dan mucho juego a la hora de posar al aportar una dosis extra de elegancia y teatralidad.

La diseñadora completó con unas sandalias metalizadas, bolso de mano oscuro y unos maxipendientes dorados circulares que se podían apreciar a la perfección gracias al recogido que llevaba, un moño de bailarina con raya al medio y acabado muy pulido que se ha convertido en su apuesta infalible para las ocasiones más especiales.

