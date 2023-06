Añade un toque especial a tu vestido de novia dando protagonismo a los puños

Todos los detalles cuentan en los vestidos de novia de 2023. Ya sea en fechas invernales o veraniegas, las prometidas buscan centrar todas las miradas en elementos que hagan especial su look, del más sencillo al más imponente. Propuestas con tirantes que no tienen nada que envidiar a los diseños clásicos, cuellos de inspiración vintage, escotes que acaparan todo el protagonismo o piezas desmontables que dan una sorpresa a los invitados son tan solo algunas de las ideas más populares en la red. A la lista de opciones creativas para transformar un look se ha sumado en las últimas temporadas la magia de los puños: hacer de esta zona un reflejo de la delicadeza y el romanticismo en la costura.

El concepto fascina a las novias más virales, dado que encuentran en esta opción la posibilidad de diferenciar, de forma evidente, su diseño del de otras. En la red, esta tendencia goza de una gran popularidad y hace que todo cuente para poner el broche final a la manga: desde los tejidos y detalles artesanales empleados hasta los botones y la manera de coserlos. En nuestra guía ilustrada hemos querido ahondar en este fenómeno para descubrir algunas alternativas que encantarán a las amantes del preciosismo.

A juego con el vestido

Son muchas las novias virales que entienden los puños como una continuación de la manga y prefieren que todo el conjunto del brazo se muestre equilibrado, sin contrastes, con los mismos elementos. Otras prefieren que el puño esté en sintonía con otras zonas destacadas del vestido. Esto lo hemos podido ver, por ejemplo, al combinar el final de la manga con una capa, utilizando el mismo tejido y consiguiendo un resultado original y armonioso al mismo tiempo.

Bordados

En las colecciones de 2023 se han impuesto como los mejores aliados de las novias románticas. Los bordados fascinan a las chicas más exigentes porque son capaces de añadir personalidad a un vestido nupcial, especialmente cuando son realizados en exclusiva para el diseño a medida de una clienta. Los bordados con motivos florales, geométricos, los realizados con lentejuelas o elementos de efecto glitter, los que incorporan detalles vintage y los de iniciales son los más populares en puños. Un punto de la manga donde firmas como Cherubina también se atreven a bordar botones con hilos a todo color.

Con plumas

La generación Z está enamorada de las plumas y de su espectacularidad, tanto que recurren a este detalle en looks de diario al mismo tiempo que lo hacen en estilismos de invitada o en sus accesorios. No era de extrañar que las novias veinteañeras y las más modernas cayeran rendidas ante este elemento para completar sus vestidos más especiales. Además de en la falda, en los hombros o en una capa, las uñas acaparan protagonismo en los puños, en mangas largas o francesas, especialmente en diseños de carácter minimalista, con siluetas estrechas.

De encaje

Es todo un clásico y nunca falla. Tanto en diseños de estilo tradicional y corte princesa, como en propuestas más creativas, bohemias o incluso ‘sexy’, el encaje puede ser un gran aliado. Del mismo modo que es capaz de transformar una espalda descubierta o dar forma a un falso escote, este tejido puede ser la ‘guinda del pastel’ para que una manga común pase a ser un detalle destacado del look, gracias a su incorporación a los puños.

Troquelado

Llámalo troquelado, calado o perforado, como prefieras, pero confía en su éxito si te casas esta temporada. Las novias de primavera y verano, las propuestas de las grandes firmas para esta época del año y las pasarelas nupciales han abierto un hueco a este tejido, que puede llevarse en muy diversos estilos, desde el camisero al moderno, pasando por el largo midi y los cortes retro. Si no te atreves a llevar un vestido completo, siempre puedes apostar por este fenómeno llevado en los puños, una zona en la que no pasará desapercibido.

