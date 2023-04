Cuando una novia piensa en el día de su boda, en su cabeza no solo imagina el vestido que llevará, también en el resto de accesorios que completarán el look. El velo, el tipo de zapatos, el ramo… y las joyas. Los pendientes suelen ser las piezas más buscadas por las nuevas prometidas. No solo porque las opciones sean muchas y muy variadas, sino porque aportan luz al rostro y pueden cambiar por completo un estilismo. Aunque las tendencias en materia de joyería existen y gustan a muchas novias, cada vez son más quienes buscan piezas especiales y con historia. De ese creciente interés por las joyas antiguas y vintage sabe mucho Pilar Lobato, creadora de Joyas Antiguas Sardinero.

VER GALERÍA

Pilar nos explica que siempre le ha gustado el mundo de la joyería vintage y el de las antigüedades. Por eso, aunque estudió derecho, se decidió a abrir una pequeña tienda en Santander, frente a la playa de El Sardinero, la que da el nombre a su negocio. Pronto se trasladó al centro de la ciudad y se especializó en piezas antiguas. De aquello han pasado 29 años. Ahora tiene tres tiendas: la de Santander, otra en Bilbao y una que abrió en Madrid hace ya casi cuatro años. Y sus joyas, además de venderse con cierta facilidad gracias a sus perfiles de redes sociales entre el público más joven, las eligen celebrities e influencers para acudir a todo tipo de eventos. "No sé si es el cliente adecuado, el producto adecuado o qué, pero he tenido suerte y la empresa ha crecido mucho", nos explica. Hablamos con ella de tendencias, del auge de este tipo de piezas y de todo lo que necesita saber una novia si quiere una joya antigua o vintage para el día de su boda.

VER GALERÍA

- Sofisticadas, versátiles y amantes de las joyas, así son las nuevas novias

¿Es lo mismo una joya antigua que una joya vintage?

Las joyas antiguas en sí, por definición, tienen que tener más de 100 años. Pero es cierto que todo influye, la moda influye. Lo que yo entiendo por joyas vintage son piezas a partir de los años 50, 60, 70 y 80. Es un producto que ahora está súper de moda y que, lógicamente, hace quince años no lo quería nadie, era anticuado.

¿Qué tipo de piezas se buscan más en la actualidad?

Hay un revival del oro amarillo. Antes solo se buscaban las joyas art decó, de platino, con brillantes, talla antigua, con zafiros, con piedras, con esmeraldas. Siguen estando de actualidad porque la joya antigua, al que le gusta, le apasiona. Pero por tema de moda, yo creo que vuelve un poco la joyería vintage.

Entonces, ¿las tendencias influyen aunque no se trate de piezas creadas en la actualidad?

Muchísimo. Nosotros trabajamos también lo que llamamos joya de ocasión. Es decir, joyas actuales (de diez años hasta ahora) que han salido ya de la joyería y que por ciertos motivos, porque estás aburrida, porque ya no te la vas a poner, porque no conectas con la pieza… te deshaces de ella. Nosotros no lo podemos catalogar ni como vintage ni como antiguo, lo llamamos ocasión. El precio es diferente. No es lo mismo comprar una pieza nueva a estrenar que una cosa de segunda mano usada. El comprar o vender joyas antiguas, vintage o de segunda mano no quiere decir que nosotros las vendemos en mal estado. Tenemos talleres donde la pieza se pule, se deja perfecta, se repone si le falta un brillantito, se arreglan los cierres y sale al escaparate en perfecto estado.

VER GALERÍA

- ¿Clásico o de tendencia? Los anillos de compromiso que fascinan a las nuevas prometidas

¿Cómo sueles trabajar a la hora de elegir las piezas?

Rara vez compro piezas que no me gustan, rara vez. Puedo comprar piezas que me gustan más o menos, pero tengo que tener química con la pieza. Después de tantos años en el sector, el abanico de épocas y de estilos es tan amplio que tienes que tener para todo el mundo. Y para todos los bolsillos. Tenemos sortijas de menos de 300 euros, pero también tenemos sortijas de más de 30.000. La regla principal es que la pieza sea bonita o que esté de moda. No todo lo antiguo es bonito, no todo lo antiguo es actual. Hay veces que nosotros compramos principalmente a particulares.

Hoy en día cualquier persona, independientemente de su economía personal, ¿decide vender una joya?

Sí. No es que necesite dinero para comer, ni muchísimo menos. Simplemente que no la van a usar o han heredado varias piezas y no las quieren. No van con ellos, las venden y se compran otra cosa.

¿Has notado que desde que abriste tu primera tienda hasta ahora ha crecido el interés por este tipo de piezas?

Muchísimo. Es cierto que las joyas son como la moda, van por oleadas. Ahora se lleva una cosa y se vende este tipo de producto, luego se vende otro. Pienso que también este tipo de joya tiene un precio más asequible a todos los bolsillos. Y cualquier chica joven que trabaja se permite ese lujo de autorregalarse una sortija o unos pendientes. Antes a lo mejor esperabas a que te lo regalaran tus padres o te lo regalara tu novio cuando te casaras.

VER GALERÍA

- Las pedidas de mano más impresionantes y virales de las redes sociales

¿Y ha cambiado el perfil del comprador?

Sí, sí, desde más jovencitas compran, y además se lo compran ellas. Lo vemos todos los días en Instagram, cuando colgamos sortijas vintage (desde doscientos y pico hasta ochocientos euros), cada día se venden todas. Es increíble. Son chicas de todas partes de España: de Zamora, de Sevilla, de Barcelona… y cuando te mandan los datos para la factura ves que son muy jóvenes.

¿Has notado que las redes sociales son un buen canal para llegar a ese público?

Las redes sociales han abierto una ventana increíble. La verdad es que son una plataforma buenísima.

¿Piensas que cada vez existe más la tendencia de comprar una buena joya y usarla más allá de la ocasión especial, incluso para el diario?

Desde luego. En el norte se ve menos porque tenemos menos vida social entre semana. Aquí en Madrid la gente usa joyas de brillantes, brazaletes de brillantes, collares de brillantes, en cualquier evento, en cualquier momento y en cualquier sitio. Cada vez se ve más.

VER GALERÍA

- Anillos de compromiso que han marcado un antes y un después para las novias

Muchas de vuestras clientas son novias. Además de pendientes, ¿qué tipo de joyas es la que más suelen buscar?

Las sortijas no las suelen comprar las novias, aunque a veces es de mutuo acuerdo y vienen con sus novios a elegirla. Ellas vienen sobre todo a por pendientes y broches para sujetar el velo, para sujetar mantillas… Hoy día van también las solapas de los vestidos, a la cintura...

¿Las novias saben más o menos el tipo de pieza que quieren o buscan mucho consejo?

Hay de todo, pero normalmente lo tienen claro. La gente joven yo creo que viene mejor preparada que antes. Tienen las ideas claras, saben lo que quieren, lo que no quieren, lo que se ponen, lo que les favorece o no. Es cierto que si dudan entre dos o tres, nos piden consejo.

¿Qué consejo le darías a una chica, sea novia o no, que quiere invertir en una pieza antigua o en una joya vintage?

Primero y principal, acudir a un comercio que garantice la pieza que compras con una factura y una descripción detallada de la pieza. Después, si no lo tienes muy claro, que te asesoren qué tipo de pieza te va mejor, dentro del presupuesto que te quieres gastar, qué tipo de pieza va a perdurar más el valor económico. Yo no pienso que las joyas sean una inversión como en bolsa. La joya es un elemento para disfrutar, para adornarnos, lo mismo que un vestido, una chaqueta o unas botas. La única diferencia es que pasando el tiempo tiene un valor residual. Y si además la joya es bonita, tendrá un plus.

VER GALERÍA

- Abrimos los joyeros de Kate Middleton y otras 'royals' el día de su boda