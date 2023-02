Sea cual sea su estilo, hay un look de novio perfecto para tu prometido Bohemios, clásicos o modernos: todos tienen su hueco en esta guía ilustrada

Desde el momento en el que comienza una boda, todos los ojos se posan sobre la novia. ¿Qué tipo de vestido elegirá? ¿Llevará velo? ¿Cómo se peinará? La tarea de la protagonista del gran día y sus múltiples elecciones requieren de tiempo y dedicación, porque de ella se espera que se muestre en su mejor versión. No obstante, la búsqueda del look perfecto también es todo un reto para el novio. Su estilismo es, del mismo modo, de suma importancia y, por ello, cada vez más prometidos se dejan aconsejar y estudian todas las opciones hasta encontrar la que mejor les representa. Del tradicional chaqué, al moderno esmoquin, pasando por chaquetas de lino de estilo relajado; las posibilidades son numerosas, por lo que hemos desglosado los principales estilos en nuestra guía ilustrada.

El primer paso es decidir qué método encaja mejor con lo que se desea proyectar: un diseño de colección, un traje a medida o una propuesta de alquiler. Esto dependerá del presupuesto del que se disponga y de las particularidades de la silueta de cada novio. Además, otro detalle a tener en cuenta es la estética de la propia boda, que invitará a apostar por una opción u otra. También, si se trata de un enlace civil o religioso, si se celebra por la mañana o por la tarde, el lugar en el que se ofrecerá el banquete y, por supuesto, la propia personalidad del protagonista. Con estos detalles claros, te desglosamos los cinco estilos ‘en clave masculina’ más populares.

Clásico

Es la apuesta segura y atemporal más apropiada especialmente si te casas por la iglesia. El look de novio clásico se compone de un chaqué en tonos grisáceos y o negros, más habitual en enlaces de mañana que de tarde. Son cuatro las piezas importantes: una levita, unos pantalones de pinzas con el estampado de rayas, una camisa blanca y un chaleco de color crema. Con unos orígenes que se remontan al siglo XIX, este conjunto es el que prefieren los más tradicionales y hemos visto últimamente a novios de la aristocracia. En el argot nupcial también es conocido como ‘traje de pingüino’.

Bohemio

Celebrar una boda en el campo o en el bosque, en contacto con la naturaleza, es uno de los motivos más habituales para decantarse por un look masculino de estilo bohemio. Los novios que se encuentran dentro de este grupo tienen cierta alma hipster combinada con toques rompedores y siempre desean ser originales. Las posibilidades para conseguir un estilismo de este tipo son casi infinitas, pero estilistas y wedding planners aconsejan centrarse en los siguientes detalles: chaquetas de tonos crema o marrones, camisas con bordados o con estampados vintage, corbatas o pajaritas llamativas (si se desean), tirantes con color, zapatos marrones y prendidos florales.

Moderno

El siempre acertado look de ‘gentleman’ renovado es la propuesta que hacemos para los novios modernos. Quienes se encuentran en este estilo apuestan, fundamentalmente por el esmoquin, un traje de etiqueta semiformal, atemporal y glamuroso que ha de vestirse en los enlaces celebrados por la tarde, dado que fue planteado para eventos de noche. El diseño más cinematográfico de todos es la pieza por la que se han decantado celebrities masculinas para dar el ‘sí, quiero’. Este conjunto se compone de una chaqueta de cena negra, unos pantalones a juego, una camisa con cuello de pajarita, una pajarita, un fajín y un chaleco (si se desea).

Actual

Si lo que se busca es dar una vuelta al tradicional chaqué, tanto en bodas de día como de tarde, se puede optar por tejidos algo más alegres y complementos con un punto novedoso. Es lo que escogen los novios actuales, aquellos que no reniegan de lo clásico, pero desean añadir su toque personal. En este grupo se encuentran los diseños de chaqué algo más entallados, en tonos azules, con chalecos a color y corbatas de tonalidades alegres, incluso con llamativos estampados. Los maridos de las influencers que se casaron a los 20 años son un ejemplo de este estilo: elegante, sí, pero con notas de tendencia.

Desenfadado

Dentro de este estilo, no hay nada escrito. Un look de novio desenfadado es perfecto para todas aquellas parejas que huyen de los convencionalismos y desean una boda relajada, sin normas clásicas, como una reunión de amigos. En este grupo, se encuentran numerosas propuestas en materia de moda masculina que pueden cumplir los requisitos de los prometidos con más personalidad: trajes de lino, ausencia de corbata, estilismos sin chaqueta, propuestas muy veraniegas, chalecos de lana, botas o deportivas, trajes de cuadros e incluso faldas escocesas. Estos looks son siempre originales y muy virales.