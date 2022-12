¿Problemas para acertar con la talla del anillo de compromiso? Te ayudamos a elegir bien

El anillo de compromiso es, probablemente, una de las joyas que se recibe con más ilusión y se conserva con más cariño. Para encontrar el origen de esta pieza hay que remontarse al año 1477, cuando Maximiliano de Austria regaló un anillo con un diamante a María, hija del duque de Borgoña. Una joya que se convirtió en símbolo de unión, de amor eterno, y en la predecesora de los diseños que se intercambian actualmente en la pedida. Aquel fue, por así decirlo, el primer solitario, una elección que sigue siendo una de las más demandadas en la actualidad. Pero acertar no siempre es fácil. Y no nos referimos solo al diseño. La talla también importa porque, aunque siempre se puedan adaptar a las manos de la prometida, lo ideal es elegir la medida correcta para poder lucirlo desde el primer día.

Cómo acertar con la talla del anillo de compromiso

No todas las mujeres saben cuál es la talla de anillo que llevan. Por eso, preguntárselo a ella, a una amiga o a una hermana, no suele ser la mejor solución para acertar. Si se trata de darle una sorpresa a la novia, y que no sospeche nada, lo mejor es que el novio o alguien muy cercano a ella coja un anillo que le quede bien en un momento de despiste. Para evitar que lo eche de menos, es necesario dibujar el contorno de la pieza -tanto por fuera como por dentro- en un papel. Esto permitirá medirlo y, con ayuda de una tabla de tallas como la que te dejamos a continuación, adivinar cuál es la suya.

Aun así, es posible tener dudas entre dos tallas. En esos casos, los expertos de Rabat aconsejan elegir la más grande. También advierten: "En anillos grandes sume una talla, al ser más ancho necesitará un número más".

Un anillo para cada novia

“El anillo más vendido es el solitario clásico de oro blanco y diamantes. Pero los anillos de compromiso se van adaptando a las necesidades de cada cliente y a las tendencias del momento, por eso este tipo de joyas están en constante cambio y evolución”, explica a HOLA.com Gabriel Suarez, director creativo de la firma de joyería Suarez. Por eso, entre tantas opciones, no siempre es fácil dar con la joya perfecta.

Pero, ¿cómo es el anillo de compromiso perfecto? "Siempre tiene que ser en oro de 18kt y nos encanta que lleven diamantes", nos explicaban desde Gold&Roses. "Un anillo escogido con el corazón, seleccionado con ilusión y que representa una promesa de amor eterno, es el anillo perfecto", sentenciaban desde Rabat. En definitiva, una pieza especial, que se adapte a la personalidad de cada novia y de mucha calidad.

Lo cierto es que, en un momento en el que todo aquello que nos identifique como individuos únicos está en alza –sobre todo en el mundo nupcial–, cada vez gustan más las joyas personalizadas o creadas a medida. Por eso firmas como Gold&Roses, Rabat, Suarez o David Locco, entre otras, ofrecen la opción de personalizar sus joyas o de crear anillos de compromiso totalmente a medida.

Ellas siempre inspiran

Hay anillos de compromiso que han marcado un antes y un después en la historia. El solitario de Cartier compuesto por un diamante de corte esmeralda al que acompañaban dos piedras más pequeñas de talla baguette, que Rainiero de Mónaco regaló a Grace Kelly; la llamativa esmeralda de 19,77 quilates engarzada en una banda de oro amarillo que Eduardo VIII le dio a Wallis Simpson…

"A lo largo de la historia los anillos de celebrities o royals como el de Lady Di, incluso el de Meghan Markle han sido muy deseados por muchas parejas. Es complicado venir con una idea pensada de cero, no todo el mundo se siente con la capacidad o la inspiración para crear una joya tan importante y especial, y el vérselo a un icono de moda, nos ayuda mucho", nos cuenta Jimena Von Knobloch, diseñadora y cofundadora de Apodemia. "Muchas de las que lucen sus anillos de compromiso generan aspiración entre sus seguidores y marcan una tendencia clara de lo que se demanda, como es el caso últimamente de los anillos con piedras de color de la colección Big Three", concluye Gabriel Suarez.

