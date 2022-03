Sea cual sea tu estilo hay un anillo de compromiso para ti

La pedida de mano es ese momento que antecede a una nueva etapa de la pareja. Y dar el gran paso supone, para muchos novios, cumplir la tradición de arrodillarse y pedir matrimonio a esa persona tan especial con un anillo de compromiso. Sin embargo, para llegar hasta ahí, antes se debe tener claro qué pieza regalar, con qué piedras y de qué estilo, para que la novia en cuestión se sienta cómoda e identificada con una joya que previsiblemente le acompañará el resto de su vida. Ellos acuden acompañados de amigos o familiares de la protagonista para hacerse con un diseño que pueda gustarle. “Lo normal es que necesiten algún consejo. Les ayudamos a conseguir el anillo perfecto preguntándoles por el estilo de la novia, su personalidad, estilo de vida…”, explicaban desde Gold & Roses a Hola.com hace unos meses. Precisamente porque existen varias tipologías de anillos de compromiso, para acertar bastará con conocer sus peculiaridades.

- Anillos de compromiso que han marcado un antes y un después para las novias

Solitario

Posiblemente el modelo más extendido y en el que todos piensan cuando se imaginan un anillo de compromiso sea el solitario. Este es el más clásico de todos los anillos: se compone de una gran piedra preciosa central, por lo general un diamante y está realizado en oro blanco. Como sobre creatividad nada está escrito, es cierto que pueden encontrarse opciones realizadas con zafiros, rubíes o esmeraldas que añaden una nota de color a la pieza. Las joyerías españolas están repletas de versiones del solitario inspiradas, en algunos casos, en los que recibieron celebrities como Priyanka Chopra, Mila Kunis o Gisele Bündchen cuando les pidieron la mano.

Vintage

Para las novias que valoren el paso del tiempo en una joya diferente, los modelos vintage serán la mejor opción. Consecuencia del auge de lo antiguo, el valor de la exclusividad que ofrece una pieza de la que apenas quedan unidades o que se fabrico a medida en el pasado, estas creaciones están ganando terreno entre las prometidas. El abanico es muy amplio: desde la época victoriana al Art Déco en diseños realmente espectaculares que conquistaron a Emily Ratajkowski, Penélope Cruz o Scarlett Johansson, cuando sus parejas se los regalaron. Las alternativas más demandadas son las lanzaderas (con diseño en vertical) y los chevaliers (en dorado y similares a los tradicionales broches). Estas propuestas las podrás encontrar en casas de subastas, joyerías antiguas especializadas o como regalo de herencia dentro de una misma familia.

VER GALERÍA

- ¿Clásica o engarzada? Los tipos de alianzas más buscados en las mejores joyerías

Trilogía

Más allá de las creaciones con aires antiguos, existen otras posibilidades menos conocidas, pero igual de elegantes. Si nos preguntamos qué tienen en común Kate Winslet, Jessica Biel y Meghan Markle; la repuesta es tan sencilla como mirar a esos anillos de compromiso que les regalaron. Hablamos de los modelos trilogía, una propuesta original y llamativa, que no pasa de moda. En estos anillos son tres las gemas protagonistas y suelen combinarse diferentes tipos de piedras preciosas en tallas redondas o fantasía. Además de su cuidada estética, gozan de un significado poco conocido: representan las tres etapas de la pareja, pasado, presente y futuro.

VER GALERÍA

- Las pedidas de mano más impresionantes y virales de las redes sociales

Princesa

Si el diseño con tres piedras como protagonistas no convence al novio, y especialmente a la novia, siempre se puede recurrir a una versión del clásico solitario que no pasa desapercibida y con la que es fácil acertar. Se trata de los diseños princesa, también conocidos como tipo halo, que no dejan de ser una adaptación maximalista del modelo más tradicional. En ellos el foco está en una piedra central de gran tamaño, que puede estar rodeada de una hilera de diamantes mucho más pequeñas. Recibe este nombre porque suele estar compuesto por un diamante de talla princesa, aunque también se pueden emplear los de talla diamante o baguette para ello; y porque Grace Kelly lo llevó, como también lo hicieron otras celebrities entre las que destacan Elizabeth Taylor y Victoria Beckham.

VER GALERÍA

- Todo lo que hay que tener en cuenta para encontrar el anillo de compromiso ideal

Eternity

Si con una piedra como protagonista es insuficiente, quizá el diseño que estés buscando sea el modelo Eternity o eternidad. Sus piedras preciosas, por lo general diamantes, se distribuyen siguiendo toda la montura hasta cubrirla por completo en una o varias hileras. Las tallas más utilizadas en este tipo de diseños son las brillante y baguette y el oro blanco y el amarillo son los materiales más empleados. El anillo que quiere simbolizar el amor infinito entre los novios conquistó a estrellas del cine del pasado, como Marilyn Monroe, al igual que lo hizo con las del presente: Salma Hayek y Cameron Diaz.

VER GALERÍA

- Anillos de compromiso 'made in Spain' con los que enviar una indirecta a tu chico

Media Alianza

Aunque el modelo más extendido entre las royals es el de estilo princesa, la Reina Letizia, sin embargo, recibió del Príncipe Felipe un anillo de compromiso tipo media alianza. Similar al modelo eternity, la media alianza se compone de una hilera de diamantes u otras piedras preciosas en combinación, que recorre el anillo únicamente hasta la mitad. Es habitual que esté realizada mediante engaste de carril, dado que es el que más belleza y sujeción ofrece en este tipo de casos. Tanto en oro blanco o en oro amarillo es posible encontrarlas en este momento en el mercado.

VER GALERÍA

- Anillos de compromiso sostenibles o cómo decir 'sí, quiero' cuidando del planeta

Tú y yo

Las novias minimalistas, bohemias y algo vanguardistas agradecerán una pieza menos masiva y convencional, un modelo que esté repleto de significado y que no resulte llamativo. Los diseños ‘tú y yo’ son anillos muy sencillos que cuentan con una gran carga simbólica. En la versión más primitiva de este modelo, dos brazos de la alianza (uno arriba y otro abajo) sujetan una piedra central mediante un engaste a presión, representando a los dos miembros de la pareja. El diseño ha ido mutando hasta creaciones que incorporan color o piedras de diversos tamaños y tallas, pero el mensaje siempre ha sido el mismo. Quizá por todo ello, en el pasado, de este estilo, aunque con aires vintage, fue el que regaló John F. Kennedy a Jackie Kennedy y, ahora en nuestro tiempo, con el que Dalton Gomez obsequió a Ariana Grande. No hay duda de que se trata de una joya atemporal.