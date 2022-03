Todo lo que hay que tener en cuenta para encontrar el anillo de compromiso ideal

Suele ser habitual que, cuando una pareja decide dar un paso más en su relación y casarse, él le regale a ella un anillo de compromiso. Esta joya, que simboliza el amor en el sentido más amplio de la palabra, se empezó a utilizar en el antiguo Egipto y, como ahora, lo lucían en el dedo anular. En distintos puntos de la historia –y en diferentes civilizaciones– este objeto vuelve a aparecer y a vincularse con el matrimonio. Fue en la Edad Media cuando empezaron a decorarse con gemas y distintos tipos de piedra dependiendo del poder adquisitivo de quienes los adquirían. Aunque si de lo que se trata es de hablar de un anillo de compromiso similar a los que lucen hoy en día habría que llegar al año 1477 cuando Maximiliano de Austria entregó una joya de compromiso con diamante a María, hija del duque de Borgoña. Aseguran los expertos que las mujeres observan esta joya cerca de un millón de veces a lo largo de su vida, por eso no sorprende que dar con la pieza perfecta para cada una sea imprescindible. Pero, ¿cuál es la más acertada? Para algunas es un diseño clásico, para otras, una joya sencilla y minimalista. Desde Rabat aseguran que el secreto para acertar está en "pensar en los gustos y la personalidad de la novia". Un consejo de los muchos que desvelan para dar con la joya ideal.

Desde vuestra experiencia, cuando alguien va a comprar un anillo de compromiso, ¿suele ir solo o acompañado?

Normalmente se suele ir acompañado por alguien de confianza para elegir la pieza perfecta. Es importante tener en cuenta los gustos de la novia. Nuestros asesores aconsejan para acertar con la selección del anillo de compromiso perfecto, para que este sea fiel a su estilo y personalidad.

¿Tienen las ideas claras o lo normal es que necesiten algún consejo?

Cada selección de anillo de compromiso es única. Hay novios que vienen con una idea clara de cómo quiere que sea el anillo de compromiso y en cambio hay otros novios que quieren más asesoramiento. En nuestras boutiques los asesores les aconsejan siempre con mucha ilusión, escuchándoles, para que la elección sea perfecta y así encontrar juntos el anillo de pedida ideal con el que sorprender a la futura novia.

¿Cómo es el anillo de compromiso perfecto?

El secreto para acertar con el anillo de pedida es pensar en los gustos y la personalidad de la novia. Un anillo escogido con el corazón, seleccionado con ilusión y que representa una promesa de amor eterno, es el anillo perfecto. La alianza de diamantes Always u de Rabat es una pieza delicada y atemporal, que podría ser perfecta para este momento único.

¿Cuál es la piedra más buscada en este tipo de joyas?

El diamante es un acierto seguro y la piedra preciosa que más podemos ver en anillos de compromiso. Disponemos de anillos de compromiso con piedras preciosas de color como el zafiro, el rubí o la esmeralda, que al igual que el diamante, dotan el anillo de compromiso en una pieza mágica y única.

¿Qué consejo le darías a quien va a comprar un anillo de compromiso? ¿Qué debe tener en cuenta?

El consejo que le daríamos es que tenga muy en cuenta los gustos de la novia. Para escoger el anillo perfecto es importante que la pieza refleje su estilo y personalidad.

¿Cuál es el diseño que nunca falla? ¿Y el que suele acarrear más riesgo?

La elección que nunca falla y que más se suele demandar es el solitario con un diamante central, se trata de un acierto seguro, como por ejemplo el anillo solitario Rose de Rabat, con un diseño atemporal y eterno. Otras opciones para novias menos tradicionales son las alianzas con varios diamantes o los anillos con gemas preciosas como rubíes, zafiros o esmeraldas. Estas últimas se están convirtiendo en tendencia de anillos de compromiso.

Aunque muchos anillos de compromiso sean clásicos, ¿también hay tendencias? ¿Influyen las famosas con sus elecciones?

Sí, también hay tendencias, cada vez nos encontramos con más clientes que van un paso más allá del tradicional anillo de compromiso y se atreven con maravillosos diseños con piedras preciosas o se decantan por anillos diseñados a medida. Las celebridades influyen bastante en las nuevas tendencias pero no tanto en la elección final, ya que en quien hay que pensar es en quien va dirigido ese anillo, la novia que lo va a recibir.

¿También existe la posibilidad de crear un anillo exclusivo para cada mujer?

Sí, nosotros ofrecemos piezas únicas y exclusivas si el cliente lo desea. Disponemos de un equipo de profesionales joyeros, que elaboraran de manera artesanal y harán realidad el anillo soñado. Creamos recuerdos especiales para toda la vida.

¿Cómo es el proceso creativo de este tipo de piezas? ¿De qué precios estaríamos hablando, comparándolos con piezas ya existentes?

Nuestros joyeros trabajan de la mano con el cliente hasta crear la pieza perfecta. Queremos que el cliente sea partícipe de este precioso proceso, que resultará en una joya única. El precio dependerá del tipo de pieza, metal, de las gemas y de la complejidad del proceso de creación.

¿Hasta qué punto son importantes las joyas dentro de un look nupcial?

Las joyas de novia son esenciales para hacerlas brillar en uno de los días más importantes de su vida. El look de novia es una representación de la personalidad, en la elección del vestido se tiene en cuenta su estilo más personal; lo mismo pasa con las joyas. Este complemento ha dejado de ser un simple detalle de ornamentación del look para convertirse en uno de los elementos más esenciales de este día. Cada vez más, pendientes, pulseras y colgantes cobran más protagonismo, aportando puntos de luz en el total look de la novia.

Algunas novias llevan pulseras, otras colgantes, pero a lo que ninguna renuncia es a unos bonitos pendientes. ¿Suelen pedir diseños muy concretos? ¿Cuáles son los más demandados?

Nada aportará más luz al rostro que unos pendientes elegidos para el gran día. Las joyas en oro blanco y diamantes, como unos pendientes riviere conquistaran el corazón de todas las novias. Hay novias que optan por pendientes dobles, pendientes con perlas, criollas de diamantes… los pendientes forman parte del look, en la elección de estos depende el gusto y personalidad de cada una y nosotros las escuchamos para ofrecerles sus pendientes más deseados.

Aunque hay joyas pensadas para ocasiones muy especiales (como las bodas), ¿observáis que las novias quieren piezas que poder reutilizar en su día a día?

Las joyas para el día más especial, pueden ser también joyas atemporales y perfectas para lucir en otras ocasiones. Unas joyas escogidas para el día más importante de sus vidas, harán que cada vez que se las pongan, les venga a la memoria el precioso recuerdo de ese día inolvidable.