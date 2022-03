Sencillas y con detalles: así son las alianzas de boda a las que daréis vuestro 'sí, quiero'

Aseguran los expertos que, de media, una mujer mira su anillo de compromiso cerca de un millón de veces a lo largo de su vida. Se trata de una de las joyas más importantes de su colección, y no solo porque tenga un diseño especial, sino por lo que simboliza: es el primer paso hacia una nueva vida. Pero si hay una pieza que se observa todavía más, al menos en las últimas décadas, esa es la alianza de boda. Aunque hay datos que ratifican que las mujeres ya las utilizaban en el antiguo Egipto, los hombres no empezaron a hacerlo de forma generalizada hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos de los que acudían al campo de batalla llevaban este anillo como un recuerdo de su mujer. Un bonito homenaje al amor que pasó a convertirse en una costumbre y en un símbolo que, desde hace años, lucen los dos miembros de la pareja durante todo su matrimonio. Por eso no sorprende que la elección de la alianza preocupe a algunos novios que no saben muy bien por qué tipo de diseños apostar, si ambos deben ser iguales o qué grabar exactamente en su interior. Dudas que los expertos de Rabat, una de las firmas de joyería más prestigiosas, nos ayudan a resolver.

Siempre decimos que la elección del anillo de compromiso es importante pero, ¿podríamos concluir si más o menos que la de las alianzas?

Las dos tienen infinita importancia, el anillo de compromiso simboliza la promesa de amor eterno, confianza y entrega de uno al otro, las alianzas de boda reflejan la mágica unión de los novios y representan la materialización de la promesa entre la pareja.

¿Qué tipo de alianzas suelen ser las más solicitadas y recomendadas por los expertos?

Los modelos Always U y Eternity de Rabat tiene muchísimo éxito por su diseño y confort, son alianzas con diseños acabados en forma circular o almendrada, se tratan de modelos atemporales, ya sean en oro amarillo, oro rosa u oro blanco.

¿Cuál debería ser el primer paso a la hora de elegir las alianzas?

Lo más importante es que reflejen el estilo y personalidad de los novios, las alianzas representan una promesa eterna, se tienen que identificar en ellas ya que son para toda la vida. En nuestro caso, cada alianza se elabora de manera artesanal, a mano una a una.

Aunque dependiendo del diseño su precio final puede ser muy diferente, ¿entre qué rangos nos podemos mover?

Las alianzas son muy fácilmente elegibles también en cuanto a la claridad de los precios. Para evitar sorpresas el precio está ya previsto para las diferentes opciones y medidas. Todas nuestras alianzas incorporan un diamante interior en las dos alianzas, sello de la firma, testigo del amor eterno y para la de ella, ofrecemos la posibilidad de incorporar un zafiro azul, para seguir la tradición de buena suerte de llevar "algo nuevo, algo viejo, algo prestado y something blue".

Si los novios dudan entre un diseño clásico o uno con algún detalle de tendencia, ¿qué consejo les daría?

Al tratarse de una pieza para toda la vida, una alianza clásica y atemporal va a ser una elección 100% acertada. De todos modos, las tendencias evolucionan y hay parejas de novios que optan por alianzas más originales. Lo más importante es que la elección sea acorde con su personalidad y gustos.

¿Las dos iguales o mejor con pequeñas diferencias?

Esto va a depender del gusto de cada uno de los novios. Tradicionalmente las alianzas suelen ser gemelas, no hay una regla establecida. En muchas ocasiones la novia opta por una alianza algo más especial, con diamantes exteriores, por ejemplo, y el novio se decanta por una alianza clásica.

¿Qué tendencias observamos en el sector de las alianzas este año?

Nosotros disponemos de distintos modelos de alianzas que se adaptan a los distintos gustos de una pareja y satisfacen sus deseos. Los modelos Always U o Eternity, en oro amarillo, oro rosa y oro blanco, son modelos clásicos y de tendencia eterna; Rose o True Love con acabados ondulados o cuadrados respectivamente; o el modelo You&Me, que son dos alianzas unidas en una y representa la unión entre las dos personas que forman la pareja. Todas estas alianzas, se elaboran de forma artesanal para cada uno de los novios, creando piezas únicas según sus preferencias, tipo de metal, número de diamantes incrustados, grabados que deseen realizar… En cuanto a novedades, ofrecemos la posibilidad de incorporar un zafiro azul interior en nuestras alianzas para que el día del enlace, se cumpla con la tradición "algo nuevo, algo viejo, algo prestado y something blue". Esta tradición cuenta que llevando algo azul la novia tendrá suerte en el matrimonio ya que el color azul del zafiro simboliza la fidelidad y el amor eterno.

Aunque el oro amarillo siempre ha sido el material preferido por las parejas para sus alianzas, ¿cree que ha habido un cambio de gustos en este sentido?

Sí, los novios también se decantan por opciones en oro rosa o en oro blanco. Encontramos incluso alianzas dobles, que combinan dos tipos de oro, para aquellas parejas que prefieran un diseño más singular.

Las alianzas suelen estar grabadas en el interior con la fecha o los nombres de los novios pero, ¿hay también cambios en este sentido o las parejas suelen recurrir a la opción clásica?

Los novios suelen preferir el grabado de nombres o fecha en el interior de la alianza. En muchas ocasiones, recibimos peticiones menos clásicas como el grabado de una frase o mensaje especial. Cada anillo de boda se elabora minuciosamente a mano por nuestros artesanos joyeros para cada pareja de novios. Sea cual sea el grabado, lo más importante es lo que significa para la pareja, lo que representa para ellos, es su mensaje de amor.

Se trata de una pieza para toda la vida, ¿hay que seguir algún consejo para mantenerlas siempre en perfectas condiciones?

Lo bonito de una alianza es poder lucirla a diario. Para limpiarlas, simplemente hay que seguir el sencillo truco de mantenerlas limpias a base de agua y jabón neutro. Nosotros ofrecemos el servicio de pulido a nuestros clientes para que sus alianzas brillen como el primer día, al igual que su amor.