Hablamos con la diseñadora Silvia Fernández: 'Me gusta pensar que el vestido de novia es el envoltorio del alma' La creativa, que inaugura su nuevo Atelier en Ponferrada, nos cuenta todo lo que hay detrás del éxito de un look nupcial

Que el nacimiento de una firma nupcial esté ligado a una historia de amor es, probablemente, una de esas casualidades del destino que, si se quieren provocar, no ocurren. Tras 17 años viviendo a más de mil kilómetros de Esaú, su compañero de vida, y cerca de dos décadas dedicada al sector de los vestidos de novia, la diseñadora Silvia Fernández nos explica que decidieron emprender juntos su propio proyecto. Surgió así Silvia Fernández Atelier; una apuesta en la que el mimo por los detalles, la ilusión y el trabajo bien hecho, han dado como resultado vestidos de novia sencillos y atemporales, pensados para mujeres que quieren acercarse a la alta costura a un precio justo.

Pero las cosas no siempre resultaron sencillas. "Los inicios no fueron como esperábamos, la vida nos dio un montón de limones que convertimos en nuestra propia limonada, luchando juntos por una empresa Made in Spain con unos valores humanos propios", nos cuenta la diseñadora. Ahora, tras esa lucha, pueden presumir de distribuir sus creaciones en distintos puntos de España y de inaugurar un Atelier en Ponferrada, su tierra. Un espacio desde el que atenderán a todas las novias que se enamoren de los diseños de Silvia y desde el que serán testigos de un sinfín de historias de amor.

Inauguras tu Atelier en Ponferrada. ¿Por qué has elegido esta ubicación?

Son tantas las razones por las que he elegido mi ciudad natal y la de mi familia, es una ciudad descentralizada y con el índice de desempleo en mujeres más elevado de Castilla y León. Además, los habitantes de una ciudad somos responsables de lo que sucede en ella y no me conformo con ver que mi ciudad se muere poco a poco. En nuestra ciudad hay mucha cultura textil por la cercanía con Galicia, pero no nupcial, pensar que hemos hecho una pequeña industria nupcial en nuestra ciudad y crear nuestra propia familia profesional es todo un honor.

Un vestido de novia debe reflejar la personalidad de la chica que lo lleva. ¿Podríamos decir que esta máxima fue la que te hizo dar el salto al mundo nupcial?

Me gusta pensar que el vestido de novia es el envoltorio de su alma. Indagar en esa alma es lo que hace apasionante mi trabajo, y plasmarlo en una prenda ensalza su valor.

Actualmente tienes dos colecciones nupciales, Brava y Rainbow. ¿Qué van a encontrar las novias en cada una de ellas?

Son dos colecciones nacidas en momentos diferentes, pero bajo un mismo sello. Rainbow nació en plena pandemia, con la incertidumbre de si vería la luz por el momento que vivía nuestro sector. Esta colección habla de mí, se llama así porque soy una niña Rainbow. Quería regalar felicidad a mujeres, esas mujeres valientes que se casaban en momentos difíciles para celebrar el amor. Brava nace de un instinto muy interior, más segura de mí misma que mezcla la elegancia del Norte con la bravura del Sur.

¿A qué tipo de novia están dirigidos los diseños de Silvia Fernández?

A mujeres que sienten, que quieren un vestido diferente para el día de su boda, lejos de lo que ofrece en masa nuestro sector, en el que los vestidos les parecen todos iguales y que buscan un sello identificador. No sé si se sienten identificadas ellas conmigo o yo con ellas, pero tenemos muchísimo en común como mujeres.

Los diseños de tus colecciones, ¿se pueden adaptar a los gustos de cada novia? ¿Confeccionas también vestidos a medida?

Los diseños personalizados y a medida son nuestra área de confort, somos un híbrido entre un Atelier y una marca. Tenemos más de 70 vestidos en colección que se pueden personalizar, de tal manera que para ellas es muy fácil visualizar su vestido y formar parte del diseño más importante de su vida. Me gusta pensar que puedo acercar la alta costura a las novias con un precio justo.

¿Qué es lo más importante a la hora de imaginar ese vestido soñado?

Que hable de sí mismas. La explicación de por qué es mi vestido es intangible, no se puede explicar con palabras, solo se puede sentir. Son emociones y ahí en parte, hablan alma y corazón.

¿Cómo definirías a la novia de 2023?

Cada vez veo a las mujeres más empoderadas, decididas a tomar sus propias decisiones, y utilizando más el alma y sentimientos en su vestido de novia. Todo esto creo que tiene que ver con la crianza de las madres, ellas nos han dado una generación preparada para tomar sus propias decisiones. ¡¡Me encanta ver esa evolución!!

En líneas generales, ¿te gusta seguir las tendencias o prefieres acercarte a diseños atemporales?

Creo que el vestido de novia debe ser atemporal, nos tiene que gustar toda la vida, siguiendo y mostrando la época en la que nos casamos, pero si el vestido es elegante, siempre será eterno.

¿Cuáles son las tendencias que dejaremos de ver en la próxima temporada? ¿Y las que llegan con más fuerza?

Cada vez la novia quiere ir más cómoda, y esa necesidad tenemos la obligación de cubrirla. El vestido tiene que ser perfecto para todas las fases que tiene hoy una boda, como puede ser desde la maravillosa ceremonia a la impresionante fiesta, de ahí la necesidad de convertibles, o vestidos duales que sean perfectos para todo ese proceso.

¿Podríamos decir que las tendencias de moda influyen cada vez más en el sector nupcial?

Espero y creo que debería ser así, parece en muchos momentos de nuestro sector que la moda va por un lado y el nupcial por otro, y no debería ser así.

Los vestidos desmontables se han convertido en una constante dentro del mundo nupcial. ¿Piensas que esta tendencia ha llegado para quedarse?

¡¡Claro que sí!! Es una evolución de lo que hoy representa una boda. Hoy nos vamos de boda a una gran fiesta de amor, y son muy divertidas y emocionales. El vestido tiene que ser perfecto para todos esos momentos, no creo en el cambio de vestido, porque el vestido de novia tiene que ser uno, y el desmontable, creo que ha llegado por una necesidad de mercado.

¿Hacia dónde va la moda nupcial?

La dirección que lleva Silvia Fernández, siendo también su sello de identidad, es la personalización y el Made in Spain, solo aquí se pueden hacer este tipo de prendas, con un valor y calidad de un gran patrón y tejido. Sin estas dos cosas, nunca podremos tener un gran vestido.

¿Qué consejo le darías a esas chicas que se casan el año que viene y tienen que elegir su vestido?

Que sean fieles a sí mismas, su vestido tiene que hablar de ellas, y que lo más importante es que se sientan identificadas con el vestido que llevan.

