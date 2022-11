Si vas a llevar un look nupcial sencillo, estos ramos de novia te encantarán

Cuando se trata de buscar un look de novia atemporal, un vestido sencillo es la apuesta segura más buscada. Tejidos fluidos, escotes clásicos y las siluetas de novia más virales (corte recto con capa, línea A desmontable, imperio o en clave lady y con largo midi) son los elementos más solicitados entre quienes quieren un resultado sutil y favorecedor. En la fórmula de esa belleza simple también cuentan con un papel relevante los accesorios que completan el estilismo. Desde los pendientes de estilo arquitectónico hasta los velos tradicionales, pasando por las sandalias de tacón, pero son los ramos de novia los que captan toda la atención, debido a su color y a su tamaño. Para completar esos vestidos nupciales sencillos, existen diversos estilos de arreglos florales a gusto de la protagonista del gran día que equilibran el conjunto.

- Recordamos los ramos de novia más icónicos de todos los tiempos

Romántico

Como recién recogido del campo. Este es el efecto por el que se decantan un sinfín de novias virales a la hora de elegir su ramo. Y es que el estilo romántico, aunque fresco, natural y muy chic, no deja nada al azar. Se trata de diseños florales voluminosos y de corte silvestre, compuestos por flores en multitud de tamaños y alturas. "Desde hace tres o cuatro temporadas, los ramos más solicitados son los de aspecto silvestre, con mucho movimiento y de apariencia suelta. Las hojas pasan a tener gran protagonismo, así como las variedades de flores menos conocidas como Eryngiums, craspedias, Astrantias y espigas, muy etéreas, además de las hojas de eucalipto que se ha convertido en un elemento esencial en todo lo relacionado con la floristería y las bodas”, desvelaba Gloria Vergara, de Mar de Flores.

- 12 ramos de novia preciosos para acompañar un vestido sencillo

Minimalista

El blanco más impoluto es el protagonista en las bodas más austeras. El minimalismo está a la orden del día, también, en materia de decoración de enlaces y complementos sofisticados. Este estilo de celebración casa a la perfección con las novias que no desean caer en el exceso, ni sentirse disfrazadas. Para ellas, los ramos en clave ‘minimal’ son su gran objeto de deseo. De color blanco y compuestos de una sola flor, estos diseños suelen idearse en formato bouquet o de talle largo.

- Los mejores ramos de novias a los 20, a los 30 y a los 40 años

Glamuroso

¿Con qué acompañar un look de novia repleto de detalles y de corte princesa? Más allá de los accesorios y joyas más espectaculares, el ramo de novia es esa pieza que completa todo estilismo glamuroso, aunque sea sencillo en su diseño. Las flores más fastuosas, de estilo palaciego, son las que copan los ramos de novia de este estilo. Rosas inglesas, peonías y las variedades florales más exquisitas a todo color componen estis ramos que parecen recién salidos de una novela.

- Descubre tu ramo de novia ideal según tu tipo de boda

Bohemio

Los tonos otoñales apagados o anaranjados son los protagonistas de los ramos de novia de corte bohemio. Con flores a diferentes alturas y variedades que huyen de las opciones más tradicionales, este tipo de diseños no pasa desapercibido. Junto a vestidos sencillos, pero con siluetas amplias, estilo túnica, mangas campanas, detalles de volantes o accesorios como sombreros, botas, pendientes en clave XL..., los ramos bohemios son diferentes y causan sensación gracias a detalles como las plumas, tendencia esta temporada.

- Ramos arcoíris, la opción más alegre para novias de verano

Práctico

¿Por qué no tratar de conseguir que el ramo de novia se convierta, tras el gran día, en el mejor centro floral para tu casa? Es la pregunta a la que cada vez más novias dan respuesta con tan solo una elección. Frente a las clásicas flores frescas, ellas apuestan por un opción más práctica, las preservadas, que cuentan con otro tipo de aroma y que no mueren después del enlace. “Lo que nos solicitan casi siempre son flores preservadas. La novia se queda con su ramo como recuerdo porque le dura años y regala a las amigas una réplica del mismo. La gran ventaja de que las flores sean preservadas es que durarán mucho tiempo, es decir, las amigas podrán tenerlo intacto como recuerdo durante años. Eso no ocurre con las flores naturales, puesto que no todas secan bien", nos contaba María, de Flores en el columpio.

- Los ramos de novia de flores preservadas más estilosos que podrás conservar después

Exótico

La elección floral menos habitual puede ser al mismo tiempo la más sorprendente. Los ramos de novia de estilo exótico juegan con variedades florales desconocidas, tienen un aspecto poco común y muy creativo e incorporan colores vivos y contrastes rompedores, capaces de dejar sin palabras a quienes los ven por primera vez. Para completar un look nupcial sencillo, estos diseños florales ponen una nota alegre y, en ocasiones, también tintes tropicales al estilismo. Suelen ser habituales en los enlaces celebrados por la mañana y al aire libre (junto al mar o en las islas), especialmente en la temporada de verano.

- La tendencia 'todo al rosa' llega a los ramos de novia para quedarse