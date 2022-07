¿Estás embarazada? Ideas y consejos para ser la invitada perfecta

Emocionante, único e inolvidable. Acudir a una boda estando embarazada es una experiencia que pocas veces se repite y que puede convertirse en un recuerdo precioso para la madre y para todos los que la rodean. Ante una celebración tan significativa, la invitada encinta se sumerge en el reto de encontrar el look perfecto con el que no solo debe brillar, sino, más importante aún, debe sentirse cómoda. Este y otros muchos detalles son prioritarios para las firmas ‘made in Spain’ que cuentan con colecciones pensadas para ellas y para las diseñadoras que han vestido a las influencers y chicas embarazadas con más estilo de la red. Con ellas hablamos para que nos desvelen los secretos y consejos que no se pueden pasar por alto en estos casos.

Estilo de influencer

La empresaria e influencer Lucía Bárcena se ha convertido, en los últimos meses, en toda una referencia de estilo para las convidadas encintas. Sus looks a todo color hacen gala de la sofisticación que la caracteriza, porque su embarazo no limita sus estilismos. “Es súper importante que la embarazada se sienta cómoda. Pese a que mucha gente de alrededor, desde el cariño, opine sobre sus looks, nadie mejor que una misma sabe qué sí y qué no. También es vital que se sienta guapa con la prenda, no por estar embarazada hay que vestir de una manera determinada, hay miles de opciones y mil formas de ir con un ‘lookazo’ teniendo ‘tripita’”. Nos lo cuenta el equipo de Chiribita, una de las firmas que ha vestido a Lucía en sus bodas de esta temporada.

La mejor silueta

Además de las claves que nos da la firma madrileña, Bombü, casa barcelonesa experta en ropa para esta etapa de la maternidad, aconseja a las invitadas: “mejor no intentes disimular la tripa, porque acabarás añadiéndote más volumen. Recomendamos marcar la tripa sin complejos, es la forma de ir más favorecida durante el embarazo”. Con este concepto coinciden desde Lady Pipa, una firma que actualmente dispone de su propia línea ‘Maternity’, pensada para mujeres encintas. “Existe una concepción de que, cuando estás embarazada, tienes que vestir amplio, pero no es así, puedes llevar cualquier prenda y sentirte cómoda. Cada vez estamos viendo más embarazadas que se atreven con prendas ajustadas y con looks más arriesgados”, cuentan.

La firma propone apostar por una talla más en estos casos: “ya sea en un vestido amplio o más ajustado, lo más importante para una embarazada es la comodidad”. Para acertar, invitan a quienes se encuentran en esta situación a decantarse por la silueta evasé y recomiendan huir de los cortes bajo la cintura: “ya que no se ajustan adecuadamente y por lo tanto, no favorecen la tripa de embarazada”.

Por su parte, Chiribita aconseja lucir vestidos ajustados en la zona superior y sueltos en la inferior. “Si son tejidos que ceden un poco irán más cómodas, porque les darán más libertad en los movimientos. Otra opción es como la que ha sacado recientemente Lucía Bárcena, de temporadas pasadas, que al ser plisada tiene mucho tejido y da bastante de sí”, apuntan, al mismo tiempo que sugieren sus modelos Vega y Carrie para quienes busquen un look versátil, que pueda reutilizarse tras el embarazo.

Bombü, sin embargo, encuentra en los diseños de silueta recta la propuesta más sofisticada para estas convidadas. “Nosotras los hacemos de corte recto con pinzas en la tripa, para que a medida que vaya creciendo la barriga el vestido ‘crezca’ con ella. De esta forma, la tripa queda señalada por delante, pero por detrás el vestido cae recto. En nuestra opinión es la opción más elegante”, defienden.

Los tejidos aconsejados

El primer paso, a la hora de seleccionar una prenda de embarazada por su tejido, es huir de las telas más rígidas y pesadas. “Para nosotras es muy importante la comodidad, por eso la mayoría de nuestros tejidos son elásticos. En verano apostamos por tejidos frescos, sin duda y durante todo el año que nunca aprieten ni piernas ni tripa, hay que cuidar la circulación en todo momento”, recuerda Bombü. Y entre esos tejidos elásticos, el punto de seda es el rey, según nos desvela Chiribita: “lo pueden utilizar durante todo el año y al ser elásticos, si la ‘tripita’ va creciendo, se va adaptando”.

En invierno, sin embargo, Chiribita aconseja terciopelos con elastano, mientras que para verano: “lo mejor son satenes 'finitos', que vayan cómodas y ‘fresquitas’, pero sin perder el toque elegante. Además, existen satenes plisados (como el de Lucía) que le dan un toque muy guay al vestido sin recargarlo demasiado”. Sin embargo, para Lady Pipa la gasa es la estrella todo el año porque: “se adapta al cuerpo como un guante”. Su verano está marcado por la viscosa, que es fresca y aporta movimiento y el invierno por los looks de dos piezas: “recomendamos un mono o un traje de chaqueta fluido. El pantalón siempre de cintura elástica, para no ir incómoda, será una pieza que pueden seguir llevando después del embarazo”.

Accesorios para el look

Desde Lady Pipa aconsejan prestar una atención especial a los bolsos y los pendientes y sumar a la lista de complementos un mantón o kimono, con segunda vida tras el gran día. "Encontrar un zapato cómodo es todo un reto estando embarazada. Hemos querido resolver el mayor problema de nuestras clientas a la hora de asistir a un evento y ofrecemos diferentes tipos de tacones, pero todos con una suela acolchada y una sujeción fundamental para poder ir cómodas y no tener que recurrir a las bailarinas”, indican.

Bombü, por su parte, se centra en dar unas pautas sobre los tocados. “En nuestra opinión complementos como las pamelas o grandes tocados serían más convenientes para principio del embarazo, cuando aún no tenemos una tripa muy prominente. Cuando la barriga cuenta con un tamaño considerable, recomendaríamos dejar los accesorios de cabeza de lado y propondríamos pendientes o llamativos collares”, matizan. Coincide con esta visión Chiribita, que opta por dar siempre protagonismo a los accesorios-joya: desde los chockers llamativos a los bolsos de abalorios.

El mejor mensaje

Unos buenos complementos pueden hacer que el look brille aún más, pero, como nos recuerdan estas tres firmas, lo importante es que sea la propia invitada embarazada la que elija su look. Sin esconderse, sin cubrirse entre capas y capas de tejido, sin ponerse límites y sin renunciar a su estilo. “Todo es apropiado, si tú te sientes bien”, concluyen desde Lady Pipa.