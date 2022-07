¿Eres la hermana de la novia? Ahora también serás la invitada más elegante

Después de la madrina, familiares como la hermana de la novia tienen un papel destacado en cada boda. Es precisamente esta invitada la que tiene el reto de conseguir triunfar con su buen gusto y captar las miradas, sin restarle protagonismo a quienes son verdaderamente importantes. Tras un nuevo anuncio de enlace, para estas convidadas especiales comienza una cuenta atrás en la que realizarse un vestido a medida o adquirirlo hecho, encontrar los complementos perfectos y preparar su look de belleza. Acertar dependerá, sin duda, de numerosos factores, por eso hemos hablado con dos expertas que nos dan sus mejores consejos para idear el estilismo perfecto.

Recuerda que no es tu momento

Al preguntar a Rosa Iglesias, fundadora de El Estilario y especialista en imagen personal, acerca de esos imprescindibles que toda hermana de la novia debe tener en cuenta, ella nos responde con sus cuatro 'no se te ocurra', cuatro reglas de oro que no deben pasarse por alto. "El primero y esencial es que tu hermana es la protagonista. Por tanto, el look que lleves tiene que ser acorde al estilo de celebración que haya elegido tu hermana y su pareja. Por mucho que a ti te apetezca lentejuelas sin fin, si la fiesta es de aire campestre… olvídate del experimento", indica Rosa. Porque sí, como aconseja, el espacio, el estilo y la etiqueta que marquen los novios han de cumplirse sí o sí.

Fiel a tu estilo

En la lista de consejos de la asesora de imagen también figura uno que puede ser obvio, pero que muchas invitadas desoyen por error: no disfrazarse. "Es un día en el que debes brillar. Y para brillar tienes que sentirte tú misma. Que lo que lleves te haga sentir segura, guapa. Y a esto añádele también el peinado y el maquillaje: sé siempre tú misma. Porque tu actitud es el mejor de los complementos. Así que no te fuerces a llevar tacones que no te gustan, tocados que no te representan y llévatelo todo a tu terreno", apunta.

Sin condicionantes

Que existan unos códigos estéticos marcados para la boda no significa que la hermana de la novia no pueda concederse algún exceso. Dentro de su estilo personal, la invitada más especial puede buscar las tendencias con la que se siente más identificada. "No se te ocurra limitarte. Encontrar el look perfecto es cuestión de probar y buscar. Quizás hay cosas que a priori no pienses que son para ti y que si las pruebas, descubres que sí lo son. Como una pamela. O un vestido midi. O un mantón de punto", recomienda Rosa Iglesias.

Trabajo de investigación

La hermana de la novia o el novio tiene un cometido extra: no contentarse con lo primero que encuentre. La clave del éxito reside en buscar y rebuscar. Nos lo cuenta la propia Rosa: "el look perfecto puede aparecer en la primera tienda en la que entres… o no. Pero lo esencial es no rendirse. No te quedes con lo primero que te pruebes. El look 100% elegante y perfecto solo será aquel con el que te mires una y otra vez al espejo y te sientas divina en todos los sentidos. Y no te olvides nunca de los complementos: son los que le dan el toque final al look".

Minimalismo aliado

A todas estas propuestas, sumamos las de la estilista Raquel Mejías, abanderada de un look natural frente a las estridencias. "El consejo que le daría a una chica que esté en esta situación, en cuestiones de moda, sería que siempre 'menos es más'. Conviene apostar por accesorios clave o un look atemporal y complementar con armonía el resto del look. Así mismo, aconsejo no sobrecargar el maquillaje, a excepción de un labial con carácter, dado que apagará el look. También es conveniente elegir un peinado que construya un effortless look. No solo serás la más elegante, si no que tendrás un estilismo atemporal, por lo que no te resultará extraño cuando lo vuelvas a ver en unos años", señala la experta.

Siempre cómoda

Junto a la sencillez, Raquel se decanta por la comodidad como otro valor ineludible para estas invitadas. No es positivo, recuerda la estilista internacional, que se apueste por tendencias o siluetas que nunca se han vestido previamente. "Mi consejo es apostar por un look monocromático, un bolso con carácter y una joya con un toque significativo para la familia o que resalte y dé luminosidad al look. Mis inspiraciones para invitadas, en las que siempre me baso son Alexa Chung, Chloé Sevigny, Camille Charrière y Ilirida Krasniqi", indica. Cuatro prescriptoras de estilo con buen gusto a las que echar un vistazo antes de decantarse por un nuevo look.