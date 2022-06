La boda de Marta en Galicia, la novia de la chaqueta torera que causó sensación Esta diseñadora de joyas confió en un veterano del 'made in Spain' para casarse con el look que siempre había soñado

¿Qué tiene la moda española que fascina al mundo entero? Dior presentaba hace tan solo unos días su colección crucero en Sevilla y hacía homenaje a la artesanía del sur, la moda flamenca es todo un fenómeno internacional y el sello artesano español tiene cada vez más hueco en las pasarelas más aclamadas. Esta misma fascinación llevó a Marta, una novia gallega con un éxito espectacular en la red, a apostar por un look con chaquetilla torera el día de su boda. “Siempre me ha encantado el estilo español, las mujeres españolas tenemos un sentido estético único. Toda la vida he sido fan absoluta de los trajes de luces y, en especial, de las chaquetas toreras. Nunca he visto los toros, pero me quedaba anonadada viendo las fotos de los toreros. Como buena joyera, sé apreciar lo que es una verdadera joya y siempre me han alucinado”, nos cuenta.

Cumplir un sueño

En su gran día encontró la ocasión y excusa perfecta para lucir una de estas piezas. Buscaba un look de novia que potenciara sus puntos fuertes y lo encontró en el taller de Lorenzo Caprile. “Con estas claves fui y lo elevó al sueño que es. Me hizo un vestido espectacular, de estilo minimal, con silueta sirena y escote corazón. La tela es neopreno, detalle que me encantó y me pareció un toque muy moderno. Los tirantes son anchos y los bordaron a juego con la torera”, explica.

En un principio, Marta no tenía claro qué diseñador podría hacer su idea realidad. “Mi madre falleció repentinamente en septiembre y yo en octubre, que era cuando se tenía que empezar a escoger diseñador, no tenía el cuerpo para nada. Fueron mi prima Carmen y mi tía Marga, mi gran apoyo, las que me ayudaron y acompañaron a todos los quehaceres de novia”, recuerda. Ellas prepararon una lista de diseñadores de los cuales nuestra protagonista escogió seis y Caprile estaba entre ellos, aunque pensaba que su estilo era más clásico.

El atelier en Madrid

Organizaron todas las citas el mismo día y en las primeras reuniones no hubo suerte. “Cuando llegué al primer diseñador casi me da algo. Le conté la idea de la torera y el vestido, pero no la entendió. Me puso una torera y un vestido que me quedaban fatal y no tenía nada que ver con lo que yo había pensado. Era la primera vez que me veía de novia y me llevé un tremendo chasco... Al salir me puse a llorar y llamé a Jorge. Le dije: ‘lo siento Jorge, pero no puedo ir de blanco y creo que voy con pantalones”, recuerda entre risas.

Todo cambió cuando visitó el atelier del ‘maestro de la costura’ y comenzó un proceso apasionante del que jamás se olvidará. “Les conté mi idea y de repente me sacaron una torera auténtica, roja, de torero. Tal cual la que yo me imaginaba o incluso mejor. Me rompieron los esquemas, pero la cosa no quedó ahí. La forma del vestido me la construyeron en un momento, cortando dos telas y cosiéndomelas encima. Cuando me lo pusieron todo con la torera, vino Lorenzo, me miró y dijo: '¿vas a ir así? Vas preciosa, cariño’. Cuando me vi ahí, con ese vestidazo hecho en dos segundos, esa joya maravillosa de torera roja y a Lorenzo diciéndome eso, no me lo pensé. Cancelé todas las citas que me quedaban y les dije que cuando empezábamos”, desvela.

Accesorios a juego

Además de un vestido sencillo y un chaqueta espectacular, los accesorios del look por los que optó esta diseñadora de joyas no eran baladí. “Soy una chica de accesorios potentes, suelo ir muy minimal y dar el toque a mis looks con ellos y eso hice también con mi estilismo de novia”, apunta. No faltaron unas plataformas icónicas, el modelo Sacaria/ PF120 de Jimmy Choo y las joyas de su madre fallecida: "llevé dos anillos de pedida, como homenaje a mi madre. Su anillo y el mío. Me pareció un símbolo de relevo y unión muy bonito. También sus pendientes de diamantes que siempre le pedía prestados y se resistía, me decía: ‘algún día te los quedarás tú’ y así fue.

Destacaba un ramo en sintonía con la decoración del enlace: “quería que fuera minimalista, muy blanco y con un toque de verdes a juego con el resto de la decoración de la boda. La flor quería que fuera desestructurada, no muy romántica, así que la peonía encajó a la perfección. Para cerrar el ramo, las chicas de Ombu utilizaron una hoja y añadieron una perla a juego con mis complementos”.

Amor a primera vista

Con este impresionante estilismo, Marta dio el ‘sí, quiero’ a Jorge el pasado 11 de junio en Santa Eulalia de Lians, con una celebración en el Pazo de Xaz. Fue un día señalado para una historia de amor a primera vista. “Lo de Jorge y yo fue un flechazo en toda regla. Nos conocimos un 26 de diciembre en La Coruña. Yo Iba andando por la calle con una amiga y me dijo: ‘anda, mira, mi hermano y Jorge’. A lo que yo le contesté: ‘¿quién es Jorge?’. Y, de repente, lo vi. Estaba tan guapo. Pensé: ‘es él’, tal cual, como en las películas. Enseguida nos saludaron y nos pidieron que nos sentáramos con ellos a tomar algo. Rápido me di cuenta que yo a él también le había hecho gracia. Poco después fuimos a tomar una copa y me lancé, le di un beso y me rechazó. Increíble, pero cierto. Él no me conocía y soy una persona bastante tozuda, así que fui a por el segundo intento ¡y hasta hoy! Han pasado ocho años…”, describe Marta.

Ahora él pertenece al consejo consejo de administración del grupo de empresas familiar, el grupo ANJOCA, al que ha llegado, desde abajo, en palabras de la propia Marta: “nos fuimos a vivir a Lanzarote y pasó por todos los trabajos del hotel, desde cocina, pisos, camarero hasta dirección. No sé si se nota pero ‘se me cae la baba’, porque nadie tiene malas palabras para él. Es un currante excepcional”. Ella, por su parte, está volcada en su firma de joyas: “estuve trabajando durante cinco años en una marca de alta bisutería y decidí dar el salto del emprendimiento. Ahora después de haber pasado por Madrid, Lanzarote, Fuerteventura y Mallorca hemos vuelto a La Coruña. Donde más nos gusta estar, la morriña tira mucho”.

Boda en Galicia

Después de tantas experiencias vividas, los novios solo querían disfrutar y hacer disfrutar. Para ello confiaron en proveedores con los que todo salió redondo. “Me quedé con dos que verdaderamente me enamoraron: en fotografía Bang bang you y en vídeo Cinema para dos, alucinante lo que hacen con sus cámaras. Lo que más me gustó es que todo lo hicimos muy natural, solo nos fuimos diez minutos de reloj a hacernos unas fotos”. Para la decoración confiaron en Wonatti y en los floristas de Ombu, que apostaron por el verde y la estética silvestre. “Tenía claro que quería algo tipo bosque ya que estábamos en uno. Vi algunas fotos de inspiración de un techo verde con lámparas de araña y enseguida se lo envié. Entre todos hicieron que fuera aún mejor”, indica.

Junto al mobiliario en blanco y beige, se mezclaban diferentes tipos de mesas en el salón: “mesas redondas manteladas con un mantel gris topo de lino y mesas cuadradas de madera vista. En consecuencia, los centros me pareció que quedarían mejor diferentes. En la mesas cuadradas los centros no tenían base, eran como enredaderas encima de la mesa y en las redondas, seguían la misma línea floral, pero con un jarrón bajito y ancho como base”, apunta.

Cuestión de detalle

Fueron también protagonistas los coches clásicos de la Fundación Jorge Jove, que el novio creó en honor a su padre, con más de 350 vehículos históricos y que actualmente está preparando la apertura de MAHI (Museo de Automoción e Historia). “Se prevé sea uno de los museos de vehículos históricos más grandes de Europa. No nos pudo parecer mejor idea contar con algunos de los mejores coches de la colección. Yo entré con un Rolls Royce 20/25 color vainilla (otra verdadera joya), Jorge con un Hispano Suiza H6B cabrio del año 1920, nuestros hermanos en un Mercedes descapotable y el abuelo de Jorge (fundador y presidente del conglomerado de empresas que forman el grupo ANJOCA) en otro precioso Rolls”, explica.

El último detalle, que hizo la boda más personal si cabe, fueron los regalos para los testigos. “A los hombres les regalamos una corbata personalizada con el logo de la boda realizada por el sastre Juanjo Rig (quien también confeccionó el chaqué de Jorge) y a las mujeres un sello para el dedo meñique con el logo de la boda, realizado por mí en el taller de mi marca de alta bisutería, Marven Hills”, apunta. Porque no hay nada más acertado para un detalle especial que el hecho de que represente a los novios. Como en muchas otras cuestiones, Marta y Jorge acertaron de nuevo.