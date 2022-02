Un vestido lencero y muy especial para la boda de Laura en Madrid

De toda boda se puede sacar un gran aprendizaje. El de Laura, una de las novias que ha conquistado a los expertos con un look lencero que rebosa personalidad, tiene que ver con ser fiel a los valores propios. "Mi consejo para quienes se casan próximamente sería no perder de vista lo importante y que su boda sea un reflejo de ellos mismos. A veces nos perdemos en recomendaciones, modas... y las bodas no hablan de los novios", nos cuenta. A esta conclusión llega después de haber disfrutado de un enlace navideño de ensueño, en el corazón de Madrid, el pasado 11 de diciembre. "Nos casamos en San Antonio de los Alemanes, en el centro de Madrid, y la celebración posterior fue en el Real Casino", desvela. Para aquel día inolvidable, nuestra protagonista confió en una versión original del slip dress.

Un vestido atemporal

"Del vestido tenía muy claros varios puntos: que no fuera blanco (no me siento favorecida al ser muy blanca y rubia y llevé un color más champán); que fuera en satén; que tuviera manga, pero no fuera muy cerrado y que no tuviera botones", recuerda Laura. Estos fueron los detalles que presentó a la reconocida diseñadora Marcela Mansergas, junto a alguna imagen que había encontrado en la Red. ¿El resultado? Una propuesta minimalista, pero repleta de detalles. "El vestido era aparentemente sencillo, pero tenía un trabajo detrás espectacular. Sabía que un vestido simple, con mucha complejidad detrás, sólo me lo podían hacer en el taller de Marcela Mansergas", señala.

Realizado en satén y tul, el diseño se componía de un cuerpo creado a partir de un sinfín de pequeños pliegues o bandas, con un delicado escote y de una falda con movimiento. "En el escote y las mangas dejamos solamente tul para ese efecto transparente. Tanto la parte de delante como la de detrás del cuerpo unía estas 'bandas' de tejido por nudos. El nudo final de la espalda terminaba en una cola de tul que luego podía quitarse", apunta Laura. La nota más original del look la puso una capelina de mohair, pensada para abrigar sin camuflar en exceso el estilismo: "descartaba rotundamente capas, abrigos… las pieles no me terminaban de encajar en ese vestido".

Accesorios sofisticados

Los accesorios marcaron la diferencia en el espectacular look de nuestra protagonista. Desde un delicado velo de corte tradicional a los favorecedores pendientes tipo rivière de Iñaki Torres. "Los zapatos los elegí en Miu Miu en charol y negros por su comodidad y porque tenía claro que no podría llevar otro color de zapato. La gente lleva verdes, granates, rosas. Azules.. ¿por qué no negro? Para mí no hay combinación que me guste más que el beige y negro", desvela. A esos detalles románticos y de tendencia se sumó un ramo de novia de Botanyco, que no ha pasado desapercibido. En unos bonitos tonos verdes, azules y granates, el diseño contaba con una lazada de terciopelo negro con una medalla de la Virgen del Carmen, que le regaló su amiga Carmen.

Es precisamente este complemento floral el protagonista de uno de los grandes momentos en la boda de Laura: "lo entregué a mi hermana, la persona más especial sobre la tierra (tiene Síndrome de Down y vivió esta boda como si fuera la suya). Fue un momento muy entrañable porque ella no lo esperaba. Esperaba que lo entregara a alguna amiga casadera. Se lanzó a mis brazos con muchísima emoción". Una escena que permanecerá en el recuerdo de todos los asistentes.

Belleza antigua

Más allá de los accesorios, el look de belleza, de aires clásicos y sencillos, fue otro detalle viral y un regalo de su tía. En el rostro de Laura no faltaron notas de bronceado y un labial rojo. "Mi tía me recomendó altamente a Nuria y Marisa, maquilladora y peluquera con las que ella trabaja habitualmente (trabaja en medios de comunicación) y el resultado fue lo que quería. Un pelo pulido y con moño de bailarina con el que me sentía yo misma, y un maquillaje que aguantó todo el día perfecto y que quedaba estupendo en fotos (sin brillos ni defectos), pero muy limpio, despejado y dando importancia a los labios, que los llevaba en un rojo-guinda, que suelo llevar habitualmente".

Boda navideña

Ese tono rojo invernal de sus labios era también protagonista en parte de la decoración del gran día. A poco tiempo del inicio de la Navidad, Laura y su marido tenían claro que Botanyco debía hacer su pequeño homenaje a ese sutil rojo y a tan memorable época del año. "Teníamos prevista una decoración y a última hora tuvo que ser modificada por ser época de Adviento. En dos días, las chicas de Botanyco solucionaron todo. Me dejé asesorar plenamente por su buen criterio. La Iglesia de San Antonio de los Alemanes tiene una pintura mural tan rica y llena de color, que las flores debían ser lo más limpias posibles", explica.

Con un espacio tan espectacular como escenario de la boda, no hizo falta una decoración excesiva. "Los salones del Casino no necesitan tampoco mucha decoración. Hablan por sí solos. Además, ya estaba decorado con la decoración navideña en esas fechas. Lo que lo hacía muy especial". A la ecuación se sumó también la decisión de incoporar el invernal estampado tartán a la papelería de boda. "Toda la papelería (invitaciones, misales, seating plan….) fue de Invitarte. Todos ellos tenían la misma caligrafía y fondo. Optamos por un tartán diseñado por ellos que, aun siendo un toque invernal, con cierto guiño navideño, no cargaba demasiado", nos indica. Todo el proceso lo hizo de la mano de su ya marido, pues ambos prefirieron no contar con wedding planner.

Del minimalismo sofisticado que envolvió su gran día, Laura solo puede confesar haber decubierto grandes enseñanzas. La más importante de todas, sin duda, es que nada puede darse por sentado. Desde su perspectiva, tras una situación sanitaria complicada, volver a celebrar enlaces era un acontecimiento que se debía agradecer. "Para nosotros, todo lo que excediera de una boda con las personas más allegadas era un regalo y así lo entendimos". Por suerte, su celebración fue un gran obsequio, porque fueron numerosos los invitados que les acompañaron en la nueva etapa que comenzaban. Y, en consecuencia, ella se sintió realmente afortunada, pues, en sus propias palabras "ese día estuvo colmado de momentos especiales".